Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chupete y Maguette Gueye, del Racing, se lamentan tras una ocasión. SUR

El Racing-Málaga, un duelo para poner fin a las malas dinámicas

El cuadro blanquiazul suma un punto de los últimos doce y el conjunto santanderino, que arrancó con pleno de triunfos, uno de nueve

SUR

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:49

Comenta

Málaga y Racing se ven las caras este domingo en El Sardinero (18.30 horas) con la urgencia y necesidad de ganar el partido y ... así disipar las dudas que en ambos equipos han aflorado en las últimas semanas. El cuadro malaguista no saboreó la victoria en todo el mes de septiembre. La tuvo cerca en el primero de estos encuentros, en el derbi frente al Granada, en el que llegó a tener dos goles de ventaja, gracias al doblete de Chupete, que a su vez hizo que fuera líder de Segunda de manera momentánea. Sin embargo, el conjunto nazarí recortó distancias a la media hora de partido y empató en la segunda mitad. Incluso se podría decir que pudo haber remontado, ya que tuvo varias oportunidades de anotar el tercero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Racing-Málaga, un duelo para poner fin a las malas dinámicas

El Racing-Málaga, un duelo para poner fin a las malas dinámicas