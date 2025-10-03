El Racing-Málaga, un duelo para poner fin a las malas dinámicas

Málaga y Racing se ven las caras este domingo en El Sardinero (18.30 horas) con la urgencia y necesidad de ganar el partido y ... así disipar las dudas que en ambos equipos han aflorado en las últimas semanas. El cuadro malaguista no saboreó la victoria en todo el mes de septiembre. La tuvo cerca en el primero de estos encuentros, en el derbi frente al Granada, en el que llegó a tener dos goles de ventaja, gracias al doblete de Chupete, que a su vez hizo que fuera líder de Segunda de manera momentánea. Sin embargo, el conjunto nazarí recortó distancias a la media hora de partido y empató en la segunda mitad. Incluso se podría decir que pudo haber remontado, ya que tuvo varias oportunidades de anotar el tercero.

Tras aquella igualada, llegó su primera derrota de la temporada en El Alcoraz frente al Huesca (0-1). De forma prácticamente idéntica a lo que acaeció en el anterior duelo frente al conjunto aragonés pocos meses antes, el tanto local llegó en la última jugada del encuentro. Pellicer comentó que en el inicio de la acción del gol hubo una falta sobre Rafa que no se señaló.

Tras esta derrota vino la del Cádiz en La Rosaleda. En un error en la salida de balón de Montero, el cuadro amarillo marcó el único gol del partido. El Málaga se activó en la segunda parte en busca del empate y probablemente lo mereció, pero se mostró muy poco acertado cara a portería, una característica que recordó a lo que sucedía el pasado curso.

En El Plantío, Dani Lorenzo puso fin a una racha de 260 minutos sin marcar con una 'delicatessen', pero dos graves fallos defensivos en sendas jugadas a balón parado derivaron en los dos goles del Burgos, que entregaron al conjunto de Martiricos la tercera derrota seguida.

Los resultados lo marcan todo en el fútbol, pero es que las sensaciones en cuanto al juego del equipo en este tramo también han sido muy negativas. Probablemente no mereció perder ninguno de los tres choques, pero tampoco hizo méritos para vencer en ninguno de ellos.

Dudas en Santander

El Racing tuvo un sensacional comienzo liguero, con cuatro victorias en los primeros cuatro compromisos ligueros, que auparon al conjunto cántabro a la primera posición. Su último triunfo, frente al Almería, fue una remontada épica a domicilio (2-3), propiciado en parte por la expulsión de Lopy, del conjunto indálico, en el minuto 27.

Desde entonces, apenas ha sumado un punto. Tuvo una sonadísima derrota en casa ante la Cultural Leonesa (2-4, aunque llegó a haber una ventaja de cuatro goles) y de nuevo como local ante el Andorra (2-1), la revelación de la categoría hasta ahora. Entre esos dos partidos, empató en El Arcángel ante el Córdoba (2-2), dejando escapar el triunfo en el descuento.

Este 'bajón' en las últimas semanas ha provocado que José Alberto López, extécnico del Málaga, comience a estar cuestionado en Santander. Su idea de juego, extremadamente arriesgada, que se manifiesta con la línea defensiva muy adelantada, está pasando factura. Es el segundo equipo más goleado de la categoría. Gracias a ese inicio tan positivo, el Racing se mantiene en zona de 'play-off', pero no están siendo semanas muy boyantes en el conjunto cántabro.