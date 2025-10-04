Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Racing celebran un gol frente al Ceuta esta temporada. REAL RACING CLUB
Rival del Málaga

El Racing comienza a sufrir las consecuencias de su idea arriesgada

Con 18 goles a favor, la mejor cifra de la categoría, y 14 en contra, el segundo equipo más goleados, su arsenal ofensivo empieza a no ser capaz de paliar las deficiencias atrás, marcadas por una línea defensiva muy adelantada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:32

Inmerso en una grave crisis de resultados, el Málaga vuelve a jugar lejos de La Rosaleda. Lo hace este domingo (18.30 horas) en El ... Sardinero ante el Racing de Santander. El conjunto cántabro tuvo un inicio inmaculado, ganando sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, el estado de forma actual del equipo es otro distinto desde que sufriera una dolorosa derrota ante la Cultural Leonesa (2-4, aunque fue perdiendo por cuatro goles hasta el 70), en la quinta jornada. Desde entonces, ha sumado un sólo punto, y con el asterisco de que de sus cuatro victorias, tres de ellas han sido contra equipos que se quedaron con un hombre menos.

