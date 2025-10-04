El Racing comienza a sufrir las consecuencias de su idea arriesgada

Inmerso en una grave crisis de resultados, el Málaga vuelve a jugar lejos de La Rosaleda. Lo hace este domingo (18.30 horas) en El ... Sardinero ante el Racing de Santander. El conjunto cántabro tuvo un inicio inmaculado, ganando sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, el estado de forma actual del equipo es otro distinto desde que sufriera una dolorosa derrota ante la Cultural Leonesa (2-4, aunque fue perdiendo por cuatro goles hasta el 70), en la quinta jornada. Desde entonces, ha sumado un sólo punto, y con el asterisco de que de sus cuatro victorias, tres de ellas han sido contra equipos que se quedaron con un hombre menos.

A pesar de este 'bajón', el Racing continúa en la zona de privilegio, en cuarta posición con trece puntos, a sólo dos del líder, el Deportivo. Es cuanto menos llamativo que el equipo que dirige José Alberto López es el máximo realizador de Segunda División, con 18 tantos, y el segundo que más tantos ha encajado, con 14, y todavía se encuentra en puestos de 'play-off'.

Esta apuesta tan arriesgada, muy similar a la del pasado curso, de colocar la línea defensiva tan arriba con el objetivo de cazar a los rivales en fuera de juego con frecuencia (fue muy efectiva durante gran parte de la pasada campaña) no está funcionando de la misma manera que en la 2024-25, y el equipo comienza a sufrir las consecuencias (esta vez antes que la pasada temporada), si bien es cierto que cuenta con un arsenal ofensivo de primer nivel, que palía en gran medida las deficiencias defensivas que está mostrando el equipo.

Buen mercado de fichajes, sobre la bocina

Si nos basamos en el aspecto meramente deportivo, el mercado de fichajes del Racing de Santander ha sido notable. No ha fichado mucho (sólo seis refuerzos, cinco de ellos a partir del 10 de agosto y dos el último día de mercado), pero ha fichado bastante bien. Como lo más destacado, ha firmado al punta Asier Villalibre, uno de los mejores delanteros de la categoría; al centrocampista Peio Canales, a préstamo por el Athletic, aunque será una de las ausencias ya que, como Izan Merino, se encuentra en el Mundial sub-20; al defensa Pablo Ramón, cedido por el Espanyol que lo compró del Real Madrid, aunque continúa recuperándose de una grave lesión y debe adquirir ritmo; al medio Gustavo Puerta por 3,5 millones procedente del Bayer Leverkusen y que cuenta con mucha proyección y al zaguero Facu González, en calidad de cedido por la Juventus y que comienza a afianzarse en el once.

Ampliar Villalibre, uno de los fichajes del Racing este verano, recibe el premio a mejor jugador del mes de agosto en Segunda División. REAL RACING CLUB

A su vez, pudo retener a varias de sus piezas clave de la temporada pasada, como a Andrés Martín, que la temporada pasada hizo 17 goles y 18 asistencias y ya suma cinco dianas y un pase de gol en la presente campaña; Íñigo Vicente, que hizo cinco goles y 10 asistencias (unas cifras que no le hacen del todo justicia) y que en esta ya lleva dos y cinco; Aldasoro, que aporta mucho orden y criterio en la medular; Sangalli, el hermano mayor del ya exmalaguista, incansable a la par que polivalente; el zaguero Javi Castro, un central muy fiable y completo o el portero Jokin Ezkieta, uno de los mejores guardametas de la categoría. El valor de su plantilla, según Transfermarkt, es de 34,5 millones, el cuarto plantel más valioso según este portal especializado.

Hubo un cambio en la dirección deportiva: llegó Chema Aragón para sustituir a Mikel Martija, que devolvió al club al fútbol profesional tras años muy grises en la categoría de bronce y confeccionar un proyecto candidato al ascenso. Aragón, avalado por su exitoso paso por el Mirandés (no estuvo allí el año pasado pero sentó las bases de la idea que emplea actualmente el club jabato), pasó varias semanas sin fichar, a pesar de las múltiples peticiones de José Alberto. Acabaron llegando varios futbolistas de primer nivel, pero no pudo realizar la pretemporada con casi ninguno de ellos, lo que dificulta su labor como entrenador, evidentemente.

Ampliar Chema Aragón, director deportivo del Racing. REAL RACING CLUB

Montero y José Alberto

Ha sido un verano un tanto convulso en Santander, que a su vez ha tenido impacto en Málaga. El Racing comenzó a caerse durante la segunda vuelta, pero tras de quedar eliminado en las 'semis' de los 'play-off' de ascenso fue cuando comenzaron a abrirse ciertas heridas en la entidad. La pareja de Javi Montero, después de que el sevillano hubiera perdido protagonismo con el extécnico blanquiazul José Alberto (era el líder de la defensa durante el tramo más brillante del equipo hasta que cayó lesionado de la rodilla en marzo), publicó un mensaje en sus redes sociales que decía: «A una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto...» el día que cayó el equipo racinguista ante el Mirandés en la promoción. Ella aseguró que iba dirigido a Pedro Sánchez, que ese mismo día dio una rueda de prensa pidiendo perdón por el famoso 'caso Koldo' y que no iba hacia el entrenador asturiano. La realidad es que acabó saliendo rumbo a Martiricos libre tras rescindir su contrato con el Racing.

Ampliar Javi Montero, jugador del Málaga y ex del Racing. SUR

Arana ya se entrena pero no llega a tiempo

Además de la ya mencionada ausencia de Peio Canales por su compromiso internacional, el delantero Arana, que en el duelo de la segunda vuelta del pasado curso entre el Málaga y el Racing, en El Sardinero, fue el autor de los dos goles racinguistas, pasó el pasado mes de julio por quirófano para tratar su fractura en el quinto metatarsiano derecho y tampoco estará disponible. Ya se entrena con el grupo, pero muy probablemente no participe todavía. La temporada pasada fue una pieza fundamental en el cuadro cántabro, anotando 13 goles.

Se espera que el retorno de Arana se produzca a lo largo de este mes. También ha vuelto a entrenar Gustavo Puerta, pero tampoco se espera que juegue.