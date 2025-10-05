Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ale Acejo, segundo entrenador, y Capa, analista. AGENCIA LOF

Sergio Pellicer: «Desde que estoy yo, es el peor momento a nivel de resultados, pero no de sensaciones»

«En igualdad de condiciones hemos sido superiores al Racing, pero la expulsión lo cambia todo», dijo el entrenador del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:23

Comenta

Pellicer no pudo dirigir el encuentro por su expulsión en Burgos (tampoco podrá sentarse en el banquillo frente al Deportivo y el Leganés), pero compareció ... tras el encuentro, en lo que fue la cuarta derrota consecutiva del Málaga, que coloca al equipo en puestos de descenso por primera vez en el presente ciclo en Segunda División. El técnico confesó que la roja a Montero «justo me pilló bajando a los vestuarios y no la he visto. Pero evidentemente la expulsión cambia todo, y es duro porque habíamos hecho una muy buena primera parte. Exceptuando un tramo de la primera parte donde han tenido dos ocasiones, yo creo que en igualdad de condiciones hemos sido superiores al Racing. Hasta la expulsión, se ha estado jugando al ritmo que nosotros queríamos».

