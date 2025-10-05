Sergio Pellicer: «Desde que estoy yo, es el peor momento a nivel de resultados, pero no de sensaciones»

Pellicer no pudo dirigir el encuentro por su expulsión en Burgos (tampoco podrá sentarse en el banquillo frente al Deportivo y el Leganés), pero compareció ... tras el encuentro, en lo que fue la cuarta derrota consecutiva del Málaga, que coloca al equipo en puestos de descenso por primera vez en el presente ciclo en Segunda División. El técnico confesó que la roja a Montero «justo me pilló bajando a los vestuarios y no la he visto. Pero evidentemente la expulsión cambia todo, y es duro porque habíamos hecho una muy buena primera parte. Exceptuando un tramo de la primera parte donde han tenido dos ocasiones, yo creo que en igualdad de condiciones hemos sido superiores al Racing. Hasta la expulsión, se ha estado jugando al ritmo que nosotros queríamos».

«Desde que estoy yo, es el peor momento a nivel de resultados, pero no a nivel de sensaciones. Este año la categoría es preciosa, hay una igualdad tremenda. Hace poco estuvimos jugando a punto de ser líderes y ahora estamos abajo. Los equipos que tenemos mucha gente detrás (Racing, Sporting, Zaragoza) tenemos que gestionar muy bien el tema de las derrotas. Está claro que no podemos seguir así. El estado anímico es de tristeza Hay que levantar la cabeza, pero también hay que tener dolor. Ahora mismo tenemos una mochila que no nos gusta pero hay que llevarla», comentó el técnico.

De nuevo analizando lo acontecido en El Sardinero, el castellonense dijo que «si hubiéramos estado precisos en la primera parte y nos hubiéramos ido por delante, habríamos generado nervios. Sobre todo porque ellos venían de dos derrotas aquí. Normalmente el Racing te genera muchas ocasiones con espacios, sobre todo por esa calidad que tienen en el último tercio y por cómo presionan, y han estado más precavidos en ese sentido. Tienen jugadores como Andrés o Íñigo que cuando las cosas van mal, ellos aparecen. Incluso con uno menos hemos entrado bien al partido. A pesar del primer gol nos hemos mantenido vivos, y creo que el segundo gol es evitable, y a partir de ahí es cierto que nos ha costado. En un día en el que no han estado bien, porque ha habido partidos en los que han merecido más y no han ganado, nos han hecho tres goles».