Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 8

El Málaga ha entrado en zona de descenso por primera vez en su actual ciclo en Segunda División (es decir, desde que subió a la ... categoría desde Primera RFEF), porque la pasada campaña se movió siempre entre la séptima y decimoséptima posición.

Cuatro derrotas seguidas (unidas al empate anterior ante el Granada) suponen un punto de quince, y ahora el equipo se ve decimonoveno en la tabla clasificatoria, con la posibilidad de cerrar la octava jornada en la vigésima si este lunes (20.30 horas) la Cultural Leonesa derrota al Albacete.

El Málaga suma 8 puntos, tres menos que la pasada campaña a estas alturas, cuando sólo había perdido una vez (0-3 ante el Elche). Por detrás de los de Pellicer sólo figuran el cuadro castellano-leonés, con 7 puntos; el Zaragoza y la Real Sociedad B, ambos con 6. Además está a cuatro puntos de la zona de 'play-off'. En el horizonte, nuevas citas complicadas (Deportivo, este próximo domingo en Martiricos, a las 21.00 y en Leganés, el domingo 19, a las 14.00).