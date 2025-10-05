Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un gesto de contrariedad de Larrubia al final del partido en Santander. AGENCIA LOF

Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 8

El Málaga entra en zona de descenso por primera vez en el actual ciclo en la categoría, y acabará decimonoveno o vigésimo en función del resultado este lunes de la Cultural en su cita ante el Albacete

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:15

Comenta

El Málaga ha entrado en zona de descenso por primera vez en su actual ciclo en Segunda División (es decir, desde que subió a la ... categoría desde Primera RFEF), porque la pasada campaña se movió siempre entre la séptima y decimoséptima posición.

