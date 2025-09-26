Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Pellicer, durante un entrenamiento reciente. Ñito Salas

Pellicer: «El equipo que gana en El Plantío puede pelear por estar arriba»

«Si estamos concentrados somos muy buenos», dijo el entrenador del Málaga sobre el estado de forma del equipo cara al encuentro del domingo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:51

Tras dos derrotas consecutivas, las cuales Sergio Pellicer ha catalogado en rueda de prensa como «injustas», el Málaga visita este domingo al Burgos (16.15 ... horas). El técnico considera que «un equipo que gana en El Plantío está preparado para estar arriba. Es un equipo que si tuviera que definirlo con una palabra diría 'orden', y sabemos de su fortaleza en casa, allí es un equipo que compite al máximo nivel. Será un partido parecido al del año pasado, con luchas y guerras en las que a veces ellos estarán mejor y en otras nosotros estaremos mejor. Nosotros debemos estar concentrados, cuando estamos bien y competimos somos un equipo muy bueno y muy difícil».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  4. 4 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  6. 6 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  7. 7

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  8. 8 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  9. 9 Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellicer: «El equipo que gana en El Plantío puede pelear por estar arriba»

Pellicer: «El equipo que gana en El Plantío puede pelear por estar arriba»