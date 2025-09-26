Pellicer: «El equipo que gana en El Plantío puede pelear por estar arriba» «Si estamos concentrados somos muy buenos», dijo el entrenador del Málaga sobre el estado de forma del equipo cara al encuentro del domingo

Jorge Garrido Málaga Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:51 | Actualizado 14:19h.

Tras dos derrotas consecutivas, las cuales Sergio Pellicer ha catalogado en rueda de prensa como «injustas», el Málaga visita este domingo al Burgos (16.15 ... horas). El técnico considera que «un equipo que gana en El Plantío está preparado para estar arriba. Es un equipo que si tuviera que definirlo con una palabra diría 'orden', y sabemos de su fortaleza en casa, allí es un equipo que compite al máximo nivel. Será un partido parecido al del año pasado, con luchas y guerras en las que a veces ellos estarán mejor y en otras nosotros estaremos mejor. Nosotros debemos estar concentrados, cuando estamos bien y competimos somos un equipo muy bueno y muy difícil».

Pellicer descarta a Niño para Burgos: «Si todo sigue como tenemos pensado, podrá estar para Santander» Reflexionando de nuevo sobre las dos derrotas, en Huesca y ante el Cádiz en La Rosaleda, el castellonense comentó que «si nos ponemos a ver todos los partidos, creo que ha habido más tramos buenos que malos, pero los malos momentos dan la sensación de ser peores. Esta categoría es muy difícil, no podemos ser superiores a los rivales durante noventa minutos, ni nosotros ni nadie. El Cádiz ahora mismo es líder (empatado a puntos con el Deportivo) y mira lo que sucedió el otro día. Lo que no me gustó fue que después de encajar el gol contra ellos, los veinte minutos siguientes no estuvimos bien, pero sí me gusto la segunda parte. Contra el Huesca perdemos en la última jugada, en una acción que podría haber falta a favor nuestra, son pequeños detalles».

