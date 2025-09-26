Pellicer descarta a Niño para Burgos: «Si todo sigue como tenemos pensado, podrá estar para Santander» También dijo que Dorrio, el único de los siete fichajes que todavía no ha debutado, «ya está listo para ser una alternativa»

Adrián Niño pugna por un balón en el partido frente al Eibar de la primera jornada.

Jorge Garrido Málaga Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Después de salir del terreno de juego a la media hora de juego, habiendo forzado para estar en el derbi, Niño se ha entrenado al ... margen desde entonces. El hecho de continuar ejercitándose en solitario a dos días del duelo en Burgos, era una señal evidente de que estaba prácticamente descartado para el encuentro, y Sergio Pellicer se ha encargado de confirmar que el futbolista roteño no estará disponible para el compromiso en El Plantío: «Niño sigue con la misma inflamación en su tobillo izquierdo. El otro día, él quiso jugar, y yo tomé la decisión porque creía que nos podía ayudar, pero la mantiene y hemos decidido que pare un poco. La semana que viene para Santander, si todo sigue como hemos pensado con este tratamiento un poco más conservador, podrá estar».

El preparador blanquiazul también explicó que Josué Dorrio, que llegó en los últimos días de mercado, no hizo pretemporada con ningún equipo y que debía seguir un plan específico para recuperar el tono físico y competitivo, «ya está preparado para ser una alternativa esta semana. Ya ha hecho todo el trabajo en cuanto a cargas, está bien». El técnico también fue preguntado por Haitam, que desde hace varias semanas ya se entrena con normalidad e incluso volvió a una convocatoria un año después, en el partido en Huesca. «Haitam está haciendo cada vez mejores entrenamientos y asimilando todas las cargas de trabajo, pero no está para jugar muchos minutos. Tengo que hablar con él mañana».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión