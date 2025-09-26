Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño pugna por un balón en el partido frente al Eibar de la primera jornada. Marilú Báez

Pellicer descarta a Niño para Burgos: «Si todo sigue como tenemos pensado, podrá estar para Santander»

También dijo que Dorrio, el único de los siete fichajes que todavía no ha debutado, «ya está listo para ser una alternativa»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:18

Después de salir del terreno de juego a la media hora de juego, habiendo forzado para estar en el derbi, Niño se ha entrenado al ... margen desde entonces. El hecho de continuar ejercitándose en solitario a dos días del duelo en Burgos, era una señal evidente de que estaba prácticamente descartado para el encuentro, y Sergio Pellicer se ha encargado de confirmar que el futbolista roteño no estará disponible para el compromiso en El Plantío: «Niño sigue con la misma inflamación en su tobillo izquierdo. El otro día, él quiso jugar, y yo tomé la decisión porque creía que nos podía ayudar, pero la mantiene y hemos decidido que pare un poco. La semana que viene para Santander, si todo sigue como hemos pensado con este tratamiento un poco más conservador, podrá estar».

