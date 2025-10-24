Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El malaguista Izan Merino, durante la entrevista concedida este miércoles a este periódico.

El malaguista Izan Merino, durante la entrevista concedida este miércoles a este periódico. Salvador Salas

Entrevista

Izan Merino: «Confiamos en el técnico y seguro que el domingo nos saldrá un buen partido»

El canterano malaguista admite que se está dando «una mala racha», pero afirma que «hay que dar un paso adelante y empezar con la buena dinámica», empezando por el duelo ante el Andorra

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Con un poco de acné, que denota su edad (cosecha de 2006), a Izan Merino, que le pusieron ese nombre por el actor Ethan Hunt ( ... el personaje que interpreta Tom Cruise en 'Misión Imposible'), se considera un tipo positivo, y quizás por eso minimiza el bache de resultados del Málaga. El defensa o 'pivote' canterano, que viene de ser cuartofinalista con España en el Mundial sub-20, analiza con este periódico su progresión y el momento de su equipo, y no niega ni oculta que le gustaría jugar algún día en Primera en él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Izan Merino: «Confiamos en el técnico y seguro que el domingo nos saldrá un buen partido»