Izan Merino: «Llevo tatuado en mi tobillo mis primeras botas de fútbol»

Sólo 19 años, pero mucho vivido y numerosas experiencias que contar. El jugador del Málaga Izan Merino se sincera en la entrevista a SUR sobre ... aspectos de su vida personal. No tiene aún carné de conducir y vive con sus padres, y afronta una serie de preguntas breves y al pie.

-¿Ha usado alguna vez el metro de Málaga?

-A lo mejor con mi madre o mi padre... Una o dos veces, no mucho.

-¿Playa o piscina?

-Playa.

-¿Cristiano Ronaldo o Messi?

-Son diferentes, pero quizás Messi mejor.

-¿Se le da bien la videoconsola?

- Se me daba bien. Ahora juego mucho menos.

-¿A quién se le da mejor en el vestuario?

-A Rafa.

-¿Cuál es su lugar favorito en Málaga?

-Bueno, todo el Centro de Málaga es bonito, pero a mí lo que me gusta mucho es la playa, cualquier lugar de paseo marítimo.

-¿Tiene una comida preferida cuando está de vacaciones y se puede permitir algún pequeño capricho para su dieta profesional?

-Pizza, diría yo.

-¿Qué gustos musicales tiene?

-Reggaetón o flamenco. Suelo escuchar más reggaetón, pero si me ponen flamenco también me gusta…

-En la línea más o menos de lo que puede sonar el vestuario, ¿no?

-Sí, sí.

-¿Y algún artista favorito?

-A ver, me gusta mucho Niña Pastori.

-¿Qué lleva tatuado en un tobillo?

-Las primeras botas de fútbol que tuve de pequeño, unas Adidas, que me las regaló mi abuelo, que en paz descanse. Al final es una persona muy importante para mí, me ha apoyado mucho desde chico y también mis logros se los dedico a mi familia.