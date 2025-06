Manu Molina: «El Málaga me devolvió la ilusión de ser futbolista»

Han bastado dos temporadas como jugador del Málaga para que Manu Molina se haya ganado el eterno cariño de la parroquia blanquiazul. Este jueves el ... onubense se despidió del cuadro malagueño entre lágrimas, acompañado por su familia y amigos, directivos del club o consejeros como Loren Juarros o Paco Martín Aguilar; su ya excompañero Kevin (que también se marchará); algunos miembros del cuerpo técnico y demás empleados de la entidad, a los que dijo adiós uno por uno en un texto que leyó antes de que iniciara el turno de preguntas.

«Han sido dos años espectaculares aquí, tanto a nivel deportivo como personal. He disfrutado mucho defendiendo este escudo, la gente que me conoce sabe que me he dejado todo por él. Como todos los malaguistas, nunca olvidaré lo que sucedió el 22 de junio en Tarragona. Sabíamos de dónde venía el club. Yo venía de una etapa regular en el Zaragoza y el Málaga me devolvió la ilusión de ser futbolista. Ha sido un orgullo pertenecer a este club y jugar para esta afición: desde que pisé La Rosaleda la sentí mía y salir ovacionado de un club como el Málaga y un estadio como este es increíble. He sido mejor futbolista gracias a ellos. Soy un malaguista más, esta es mi casa y así lo siento. Medio corazón mío se queda aquí», comenzó explicando Manu Molina.

Sobre cómo vivió estos últimos meses en los que se acababa su contrato, el centrocampista relató, respetuoso en todo momento, que «yo estaba tranquilo porque, aunque se me terminaba el contrato, mi rendimiento deportivo, mis datos, están ahí. Conforme pasaban los meses y no se me comunicaba nada, me entró un poco más de nerviosismo y ya el día que me lo dijeron lo pasé muy mal. Me dolía porque había empezado a construir aquí una vida con mi familia. Han pasado dos semanas desde que me lo comunicaron y la verdad es que todavía no me lo creeré del todo hasta que me vaya definitivamente. En el club me dijeron que quieren apostar por gente joven, y yo lo acato, pero a mí me queda muchísimo fútbol. Las conversaciones como tal son privadas».

«Yo soy una persona que vive todo con mucha intensidad, y este club también es así. He estado dos años y parece una despedida de un jugador que haya estado cinco. Ha sido la mejor etapa que he vivido como futbolista, y he jugado en Primera División, pero este es un club enorme con mucha gente detrás que lo hace todavía más grande. Aquí he vivido de todo, he conocido a gente que jamás pensé que conocería y me llevo muchos amigos, gente impresionante. Soy muy alegre y me encanta hacer bromas, cuando hay que hacerlas. Creo que en estos dos años se ha creado un espíritu muy bonito en el vestuario que, aunque haya gente que se fuera el año pasado y otros como yo que se van este año, eso va a seguir ahí porque los que continúan saben que ese estilo no se pierde y este vestuario es lo que ha tirado hacia adelante», comentó Molina.

Kevin y Manu Molina salen abrazados de la sala de prensa 'Juan Cortés' de La Rosaleda. Marilú Báez

Sobre su futuro, remarcó que todavía tiene años de fútbol por delante y que quiere «seguir en Segunda División para volver a pisar este estadio. No quería vestir otra camiseta que no fuera la del Málaga, pero el fútbol es así. De momento estoy de vacaciones y a mi agente le he dicho que hasta que no llegue una oferta seria que no me llamen. Antes, cuando era más joven sí que estaba más pendiente de eso. Vaya al club que vaya voy a darlo todo».