Loren Juarros y el administrador judicial, José María Muñoz. Marilú Báez

El Málaga cierra el mercado de fichajes sin más refuerzos y buscará a un 'pivote' sin equipo

Perdió la opción de Vencedor, que era la apuesta, y ahora queda pendiente de un futbolista en paro, con Brasanac como uno de los candidatos

Antonio Góngora
Jorge Garrido

Antonio Góngora y Jorge Garrido

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:19

Final del plazo de fichajes. El Málaga zanjó al borde de la medianoche pasada las negociaciones con posibles fichajes. Los planes no pudieron cumplirse en ... el último instante y el fichaje del medio centro, que lo va a buscar el club de Martiricos, deberá hacerse en los próximos días en el mercado de futbolistas sin equipo, en el que se encuentra una de las opciones que pretendía la entidad blanquiazul, el ya exjugador del Leganés Brasanac.

