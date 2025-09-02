El Málaga cierra el mercado de fichajes sin más refuerzos y buscará a un 'pivote' sin equipo

Final del plazo de fichajes. El Málaga zanjó al borde de la medianoche pasada las negociaciones con posibles fichajes. Los planes no pudieron cumplirse en ... el último instante y el fichaje del medio centro, que lo va a buscar el club de Martiricos, deberá hacerse en los próximos días en el mercado de futbolistas sin equipo, en el que se encuentra una de las opciones que pretendía la entidad blanquiazul, el ya exjugador del Leganés Brasanac.

La primera opción del Málaga era Unai Vencedor, y la operación estaba encauzada a falta de que se cumpliera una única condición, que no llegara un club de Primera. Pero en las últimas horas apareció el Levante para dar al traste con las previsiones del club. Entonces buscó otras opciones que tenía en cartera, pero ya no fue posible. Y también quedó descartada la posibilidad de hacerse con un central en el lugar del lesionado Álex Pastor.

Cronología del último día

Fue una tarde-noche de lo más frenética en Martiricos, pero como ya ocurriera en enero, el Málaga finalmente no fichó a ningún futbolista en el último día del mercado de fichajes. Tras las lesiones de Luismi y posteriormente de Álex Pastor, se optó por buscar un refuerzo para el puesto de 'pivote'. Unai Vencedor, propiedad del Athletic, era la opción prioritaria.

Durante la mañana, en la entidad blanquiazul eran optimistas en poder llevar a cabo esta operación (sería vía cesión) a pesar del interés de otros clubes de la categoría 'de plata', como el Granada. El futbolista parecía haberse inclinado por la propuesta malaguista, aunque siempre bajo la condición de que, en caso de que llegara una oferta de Primera División, como acabó sucediendo (alrededor de las 19.00 horas se conoció el interés del Levante, que estaba llevando paralelamente el fichaje del atacante Etta Eyong). Su deseo era el de jugar en la élite, especialmente tras su gran campaña en el Racing, y apuraría sus opciones en recalar en algún equipo de la máxima categoría hasta el final.

El Málaga, no obstante, no tiraba la toalla, aunque comenzó a activar otras operaciones, como la del centrocampista Darko Brasanac, que se encuentra sin equipo. Como factor a tener en cuenta, a favor del Málaga juega que este fichaje se puede realizar fuera del plazo de mercado, ya que no pertenece a ningún club. El Málaga negocia con los agentes del medio serbio, aunque no corre tanta prisa por ese motivo.

De esta forma, el Málaga cierra el mercado de fichajes con seis fichajes. A saber: Joaquín, que regresa al conjunto blanquiazul a coste 'cero' del Huesca; Carlos Dotor, que parecía que llegaría en propiedad pero finalmente lo ha hecho cedido por el Celta; el delantero Eneko Jauregi, que todavía no ha debutado en partido oficial; Adrián Niño, por el que el Málaga puso fin a una sequía de siete años sin pagar por un traspaso; Montero, que sustituye a Nelson y es el que mejor está rindiendo hasta ahora y Dorrio, que fue inscrito oficialmente y será presentado a lo largo de la semana.

Salió Kike Pérez a las 00.00 horas a confirmar que no vendría nadie y que Vencedor había aceptado la propuesta del Levante.