Izan Merino y Chupete pasan a disponer de ficha y dorsal con el primer equipo

Una vez que el Málaga observó que tenía problemas para que sus planes se pusieran en marcha al completo, comenzó a tomar decisiones en cuanto ... a los inscritos para la primera plantilla. De hecho, los dirigentes del club utilizaron directamente las dos fichas libres para los canteranos Izan Merino y Chupete, que pasan a partir de ahora a disponer de dorsal con la plantilla que dirige desde el banquillo Sergio Pellicer, en Segunda.

Los contratos de ambos preveían que pasaran ya al primer equipo para la próxima temporada, igual que en los casos de Aarón Ochoa y Rafa. Aunque en ninguno de los casos suponía una preocupación este asunto. Pero el Málaga finalmente pudo satisfacer lo acordado con Izan Merino y Chupete, lo que supone que los otros dos filiales mantendrán su dorsal como futbolistas del segundo equipo.

Y los dos jugadores que pasan al Málaga conocen ya qué dorsal tendrán a partir de ahora, para la temporada que está en marcha en este momento. El delantero Chupete dispondrá del número preferido por los goleadores, el '9', mientras que Izan, el medio centro, lucirá en principio el '23'. El otro dorsal que quedaba libre, el '25', será para el anterior fichaje cerrado por el cuadro blanquiazul, el extremo Dorrio.

De esta manera, los dirigentes malaguistas apostaron, en el caso de necesidad de última hora, por utilizar la ficha de Álex Pastor, el '5' para el medio centro que se estaba buscando en ese momento, pues el central estará hasta la fase final de la temporada de baja por una grave lesión en la rodilla derecha, la temida triada.

De esta manera, todos los futbolistas blanquiazules conocen ya los dorsales definitivos que llevarán en la espalda durante esta campaña en busca de nuevos objetivos del equipo y la entidad, mejorando lo realizado la temporada pasada para mirar hacia arriba desde la zona media-alta de la tabla clasificatoria.