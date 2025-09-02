Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete e Izan Merino, en el duelo ante Las Palmas. AGENCIA LOF

Izan Merino y Chupete pasan a disponer de ficha y dorsal con el primer equipo

El delantero contará con el '9' a partir de ahora, mientras que el medio centro se quedará con el número '23'

Antonio Góngora y Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:19

Una vez que el Málaga observó que tenía problemas para que sus planes se pusieran en marcha al completo, comenzó a tomar decisiones en cuanto ... a los inscritos para la primera plantilla. De hecho, los dirigentes del club utilizaron directamente las dos fichas libres para los canteranos Izan Merino y Chupete, que pasan a partir de ahora a disponer de dorsal con la plantilla que dirige desde el banquillo Sergio Pellicer, en Segunda.

