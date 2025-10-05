El Málaga, ante la urgencia creciente de volver a sumar

Billie Joe Armstrong, cantante del grupo estadounidense Green Day, escribió una canción que ya es todo un clásico: «Wake me up when September ends». Hace ... cinco días que comenzó el mes de octubre y el Málaga también debe despertar tras un septiembre tormentoso. Tiene esta tarde (18.30 horas) frente al Racing de Santander en El Sardinero una cita crucial para recuperar el rumbo que parece haber perdido en las últimas semanas.

¿Es este partido una final? Por supuesto que no, no se juegan finales en octubre, y el bajo rendimiento del equipo en los últimos duelos, en los que si bien no ha vencido ni convencido, las tres derrotas fueron por la mínima y probablemente no mereciera perder ninguno de ellos, se explica en gran medida por el elevado número de bajas, que no ha hecho más que ir en aumento (serán nueve para este encuentro). Muy pocos equipos son capaces de competir con tantos jugadores fuera de combate. Pero no es momento para excusas, como aseguró el propio Pellicer el viernes, que sabe que la exigencia en torno a este Málaga es mayor este año y que se debe poner fin a esta mala dinámica cuanto antes.

El técnico castellonense, que deberá ver el partido desde la grada y será Alejandro Acejo, su segundo, quien dirija el encuentro desde abajo, es un entrenador que, además de haberse visto ante esta clase de situaciones con anterioridad (el pasado mes de abril, sin ir más lejos), prepara y plantea muy bien esta clase de partidos ante rivales que a priori son superiores. Dijo en rueda de prensa que, a diferencia de lo que le ocurre normalmente, tiene pocas dudas con respecto al once que alineará esta tarde.

A pesar de no recuperar a ningún efectivo, sí que se espera que los últimos jugadores en llegar al equipo, como Brasanac o Dorrio, comiencen a adquirir el ritmo de competición. Hasta el momento, ni el medio centro serbio, que ha jugado dos medias partes, ni el extremo vasco, que debutó en El Plantío y fue uno de los principales responsables del segundo gol del conjunto burgalés, han mostrado una buena versión, y el equipo les necesita. También deben dar un paso adelante los tres líderes (Alfonso Herrero, Montero y Larrubia) para salir de este bache que se está prolongando. El central sevillano, precisamente, regresa a la que era hasta hace poco su casa. Se marchó por la puerta de atrás, por unas supuestas desavenencias con José Alberto López, el extécnico malaguista.

Racing-Málaga Posible once del Racing: Ezkieta; Mantilla, Javi Castro, Facu González y Salinas; Maguette, Aldasoro, Andrés e Íñigo Vicente, con Jeremy y Villalibre arriba.

Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Gabilondo, Murillo, Montero y Dani Sánchez; Juanpe, Dani Lorenzo, Larrubia, Rafa y Lobete, con Chupete en la punta de ataque.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (Comité Canario), ayudada por Gálvez Rascón (Madrileño) en el VAR.

El Racing también llega herido

Es cuarto, pero el cuadro local tampoco atraviesa un momento especialmente boyante. Si el Málaga no ha ganado en tres partidos, el Racing sólo ha obtenido un punto (2-2), en El Arcángel ante el Córdoba.

El planteamiento de José Alberto es prácticamente suicida y últimamente está pagando bastante caras las consecuencias de esta idea, marcada por una línea defensiva muy adelantada. Posee una de las mejores plantillas del campeonato, especialmente a partir del último tercio del campo, pero su pegada puede comenzar a no ser suficiente si continúa concediendo tanto atrás. El entrenador asturiano comienza a estar cuestionado por un sector del racinguismo, que no tolera la debacle del pasado curso, cuando llegó a ser líder con muchos puntos de distancia y acabó cayendo en las 'semis' de los 'play-off'.