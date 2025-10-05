Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Acejo conversa con Aarón Ochoa en el entrenamiento del jueves. Marilú Báez

El Málaga, ante la urgencia creciente de volver a sumar

Con nueve bajas y sin Pellicer en el banquillo, el cuadro blanquiazul visita al Racing, otro equipo herido, con la necesidad de puntuar y ofrecer mejores sensaciones

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:20

Billie Joe Armstrong, cantante del grupo estadounidense Green Day, escribió una canción que ya es todo un clásico: «Wake me up when September ends». Hace ... cinco días que comenzó el mes de octubre y el Málaga también debe despertar tras un septiembre tormentoso. Tiene esta tarde (18.30 horas) frente al Racing de Santander en El Sardinero una cita crucial para recuperar el rumbo que parece haber perdido en las últimas semanas.

