Horario y dónde ver en televisión el Racing-Málaga

El Málaga quiere poner fin a esta dinámica negativa de una vez por todas. Con un sólo punto de los últimos doce posibles y un ... sinfín de bajas, el cuadro blanquiazul vuelve a jugar lejos de La Rosaleda, esta vez en Santander para medirse al Racing.

Tras uno de los mejores inicios ligueros de los últimos años en Martiricos, el Málaga atraviesa ahora un momento crítico en materia de juego y resultados, que se está acentuando y prolongando en el tiempo el tramo exigente en materia de rivales y escenarios, si bien es cierto que en estas derrotas el conjunto blanquiazul no fue superado con creces por ningún equipo.

En lo que respecta al Racing, el cuadro cántabro tuvo un inicio espectacular a la competición, con cuatro triunfos en sus cuatro primeros choques. No obstante, su rendimiento se ha diluido de manera considerable, sobre todo desde la dolorosa derrota en El Sardinero ante la Cultural Leonesa por 2-4. Desde entonces, apenas ha sumado un punto y están apareciendo muchas dudas. Cuenta con un poderío ofensivo sin igual en la categoría, pero su idea de juego está mostrando unas deficiencias en lo defensivo que están lastrando al equipo que dirige José Alberto López. Continúa en la zona alta de la clasificación, en cuarta posición debido a su excelente arranque liguero.

El Racing-Málaga (domingo, 18.30 horas) se podrá ver a través de los canales de La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se podrá acceder a través de múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.