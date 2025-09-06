El Málaga quiere consolidar su buena racha

Con la humildad que reclama Sergio Pellicer, el Málaga suma y sigue en este campeonato. El equipo blanquiazul ha completado un excelente arranque del campeonato ... que lo mantiene en la zona media-alta de la clasificación. Donde aspira a estar toda la temporada. Pero estos excelentes datos deberá consolidarlos blanquiazules cada semana para que puedan tener continuidad y sirvan para algo. Este sábado en La Rosaleda, contra el Granada a partir de las 21.00 horas, tendrán una nueva oportunidad para demostrar su potencial en un derbi regional muy exigente. El objetivo para este envite, en cualquier caso, pasa por ratificar la buena racha actual con un buen resultado, quizás un nuevo triunfo.

Aunque Pellicer y sus hombres saben que no será nada fácil superar a uno de los rivales más fuertes de la categoría. Aunque el Granada haya comenzado muy mal y esté atravesando por diversos problemas que le impiden ofrecer su mejor versión, el choque de Martiricos será otra historia. El rival tendrá que buscar a toda costa una reacción, mientras que los blanquiazul podrían aprovecharse de la crisis del cuadro rojiblanco para sacar adelante el choque. De ahí, por tanto, que este encuentro se presente como un arma de doble filo, un compromiso con muchas incógnitas y sin un pronóstico claro.

Lo que sí parece evidente es que el Málaga pretende dar esta campaña un paso adelante en sus aspiraciones, algo conocido y reconocido. Los pupilos de Pellicer quieren mirar ya hacia arriba, sin excesivos sufrimientos, a la espera de cómo vaya rindiendo el equipo durante la Liga. Todo hace indicar que los refuerzos sí mejorarán el nivel de la plantilla, lo que permite pensar a los aficionados que el equipo subirá un escalón en todos los sentidos. Hasta ahora se mantiene invicto, con dos victorias consecutivas en los tres enfrentamientos oficiales disputados hasta el momento.

Es previsible que para este choque el entrenador del Málaga haga algunos retoques más en la alineación, si bien Pellicer cuenta ya con una idea clara de cómo jugará esta temporada su equipo y quiénes son sus futbolistas predilectos para conseguir el máximo rendimiento. Mantendrá, en cualquier caso, el bloque de las últimas alineaciones, buscando las mejores soluciones para un centro del campo sin Luismi (estará Izan Merino), a la espera de que Darko Brasanac esté en condiciones de tomar parte en el juego.

También es imprescindible hablar de la afición para este encuentro, pues La Rosaleda, una vez más, presentará una gran entrada, cerca del lleno (ya se sabe que luego faltan muchos abonados en cada partido). La expectación será máxima, como en la mayor parte de los duelos que se celebran en el campo de Martiricos, si bien en este caso es necesario añadir al más de medio millar de seguidores granadinos que acompañarán a su equipo. La cercanía de las dos ciudades facilita este desplazamiento.

El Málaga deberá buscar, de esta forma, sus mejores argumentos para llevar el peso del partido, algo que le cuesta a todos los equipos que juegan en su campo. Pellicer le pide a sus jugadores la máxima concentración y que alejen al máximo cualquier exceso de confianza por el buen arranque liguero, pues puede ser contraproducente en un partido como este frente al Granada. Habrá que esperar, pero es poco probable que los blanquiazules se relajen en una cita tan importante como esta, en casa y en un duelo atractivo para los aficionados.