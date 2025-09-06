Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Sánchez se dispone a centrar durante un entrenamiento de la semana del Málaga. SALVADOR SALAS

El Málaga quiere consolidar su buena racha

Recibe al Granada en un derbi exigente y que se presenta como un arma de doble filo por la difícil situación del conjunto rival

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:13

Con la humildad que reclama Sergio Pellicer, el Málaga suma y sigue en este campeonato. El equipo blanquiazul ha completado un excelente arranque del campeonato ... que lo mantiene en la zona media-alta de la clasificación. Donde aspira a estar toda la temporada. Pero estos excelentes datos deberá consolidarlos blanquiazules cada semana para que puedan tener continuidad y sirvan para algo. Este sábado en La Rosaleda, contra el Granada a partir de las 21.00 horas, tendrán una nueva oportunidad para demostrar su potencial en un derbi regional muy exigente. El objetivo para este envite, en cualquier caso, pasa por ratificar la buena racha actual con un buen resultado, quizás un nuevo triunfo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga quiere consolidar su buena racha

El Málaga quiere consolidar su buena racha