El árbitro expulsa a Manu Lama, jugador del Granada, en la primera jornada liguera. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

El Granada, sumido en una crisis múltiple

El cuadro nazarí ha perdido sus tres partidos, ha tenido serias dificultades para fichar e inscribir jugadores (ha tenido que afrontar salidas de futbolistas clave) y su afición ya expresa su malestar con la propiedad y directiva

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:20

El Málaga se encuentra en séptima posición con siete puntos tras su segundo triunfo consecutivo, este último en Las Palmas con otro gran gol de ... Rafa. Mientras que el cuadro blanquiazul atraviesa uno de sus mejores arranques ligueros en más de un lustro, el Granada, su rival de mañana (21.00 horas, La Rosaleda) se encuentra sumido en una gravísima crisis en todos los ámbitos: deportivamente (ha perdido sus tres envites ligueros, encajando tres goles en dos de ellos), institucionalmente (se vio obligado a traspasar a su estrella, Lucas Boyé, para inscribir futbolistas) y, por ende, en lo que respecta a su masa social, que ya ha mostrado su descontento con la directiva por su gestión y el rumbo negativo que está tomando la entidad (si bien ha logrado su segunda mejor cifra de abonados en Segunda División, con 16.678 aficionados rojiblancos). Esta situación recuerda mucho a la que vivió el propio Málaga cuando descendió a Primera RFEF en la temporada 2022-23.

