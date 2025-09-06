El Granada, sumido en una crisis múltiple

El Málaga se encuentra en séptima posición con siete puntos tras su segundo triunfo consecutivo, este último en Las Palmas con otro gran gol de ... Rafa. Mientras que el cuadro blanquiazul atraviesa uno de sus mejores arranques ligueros en más de un lustro, el Granada, su rival de mañana (21.00 horas, La Rosaleda) se encuentra sumido en una gravísima crisis en todos los ámbitos: deportivamente (ha perdido sus tres envites ligueros, encajando tres goles en dos de ellos), institucionalmente (se vio obligado a traspasar a su estrella, Lucas Boyé, para inscribir futbolistas) y, por ende, en lo que respecta a su masa social, que ya ha mostrado su descontento con la directiva por su gestión y el rumbo negativo que está tomando la entidad (si bien ha logrado su segunda mejor cifra de abonados en Segunda División, con 16.678 aficionados rojiblancos). Esta situación recuerda mucho a la que vivió el propio Málaga cuando descendió a Primera RFEF en la temporada 2022-23.

Ampliar El último once del Granada, ante el Mirandés. GRANADA CF

Estos partidos a menudo se los cataloga como encuentros 'trampa', ya que estos equipos llegan en circunstancias totalmente dispares y pueden llegar los excesos de confianza en el conjunto que llega en mejor forma. El Granada, muy necesitado de una victoria que le dé una inyección de moral, hará todo lo posible para salir de esta mala dinámica en un partido tan señalado como un derbi, al que se espera que acudan cerca de un millar de aficionados visitantes debido a la proximidad geográfica y el buen horario (el partido es a las 21.00 horas, pero alrededor de una hora y media de trayecto en coche).

El Granada no ha podido comenzar peor su segunda temporada seguida en la categoría 'de plata' tras descender de Primera. El conjunto nazarí, además de perder los tres partidos, ha dejado una muy mala imagen (en el tercero menos, cayendo en los minutos finales ante el Mirandés por 1-2). En los tres duelos ha acabado con algún expulsado. Ocupa en estos momentos el vigésimo puesto con cero puntos, los mismos que Ceuta y Cultural Leonesa, dos recién ascendidos a la categoría. Es el segundo equipo que más tantos ha encajado en estas tres primeras jornadas, con ocho. El guardameta Luca Zidane queda muy señalado tras estas malas actuaciones, lo que puede significar que Pacheta decida darle la oportunidad a Astralaga, cedido por el Barcelona.

Plantilla debilitada, aunque con refuerzos de nivel de última hora

Tras quedarse a las puertas de los 'play-off' de ascenso la temporada pasada (la derrota por 1-0 en La Rosaleda acabó siendo determinante para que el equipo granadino no entrara en la zona de promoción), el Granada sabía que debía hacer frente a varias salidas de jugadores clave que contaban aún con buen cartel para así salvar su economía, gravemente dañada tras ese 'no ascenso'. El valor de mercado de su plantilla ha caído significativamente.

Si ya en el mercado invernal del pasado curso tuvo que desprenderse de Myrto Uzuni, en esta ventana estival ha hecho caja con Gonzalo Villar, que firmó por el Dinamo de Zagreb por tres millones, y con Lucas Boyé, que puso rumbo al Alavés por 5,8 millones (el Elche se llevó el 20% de este traspaso). A su vez, el club ha hecho un 'trueque' con el Deportivo, en el que ha enviado al atacante Stoichkov (llegó en invierno como sustituto de Uzuni pero el gaditano no ha funcionado) y ha recibido a Bouldini.

Ampliar Gagnidze, Álex Sola, Bouldini y Rubén Alcaraz, los cuatro refuerzos que ha hecho el Granada en los últimos días. GRANADA CF

De la misma manera que el Málaga, el Granada ha realizado fichajes en las últimas horas que a priori supondrán un salto cualitativo para el cuadro que dirige Pacheta. El lateral derecho Álex Sola llega gratis desde el Getafe, que busca recuperar su mejor versión tras su periplo gris en el cuadro azulón; tras caerse en el último momento el fichaje del medio centro Álvaro Aguado fuera de plazo, el conjunto granadinista firmó el miércoles al veterano Rubén Alcaraz, que rescindió su contrato con el Cádiz y obtuvo la cesión del joven centrocampista Luca Gagnidze, del Dinamo de Moscú. Otros fichajes a destacar del Granada este verano son el del delantero Jorge Pascual, que viene del Eibar por 500.000 euros, o el extremo José Arnaiz, libre desde Osasuna.