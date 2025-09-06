Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia conduce la pelota, con Abde Rebbach detrás, en el último derbi del Málaga frente al Granada. Marilú Báez

Horario y dónde ver el Málaga-Granada

El cuadro blanquiazul disputa el primer derbi andaluz de la temporada ante un conjunto nazarí que ha iniciado la competición liguera con tres derrotas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:45

Inmerso en el mejor inicio liguero del club en más de un lustro, el Málaga disputa este sábado ante el Granada el que supone el ... primer derbi andaluz de la temporada. Los hombres de Pellicer vienen de sumar siete puntos de los primeros nueve posibles, con dos meritorios triunfos ante el filial de la Real Sociedad (1-0) y Las Palmas (0-1), con el primer compromiso siendo un empate frente al Eibar (1-1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  7. 7 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  8. 8 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y dónde ver el Málaga-Granada

Horario y dónde ver el Málaga-Granada