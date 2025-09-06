Horario y dónde ver el Málaga-Granada

Inmerso en el mejor inicio liguero del club en más de un lustro, el Málaga disputa este sábado ante el Granada el que supone el ... primer derbi andaluz de la temporada. Los hombres de Pellicer vienen de sumar siete puntos de los primeros nueve posibles, con dos meritorios triunfos ante el filial de la Real Sociedad (1-0) y Las Palmas (0-1), con el primer compromiso siendo un empate frente al Eibar (1-1).

El cuadro blanquiazul sufrió las dolorosas bajas de Luismi y Álex Pastor, ambas a mediados del mes de agosto, lo que obligaba a la entidad a buscar, como mínimo, un refuerzo más del que esperaba (se suponía que con la incorporación de un extremo, que acabo siendo Dorrio, estaba cerrada la plantilla). Luchó con todos sus medios el fichaje de Unai Vencedor vía cesión, pero el vasco esperó hasta el final a un club de Primera y así fue (firmó por el Levante).

Esto provocó que el club comenzara a activar la operación por su segunda opción, Darko Brasanac, que es el que ha acabado llegando, fuera del plazo de mercado ya que era un agente libre. El medio centro serbio cuenta con una amplia experiencia en Primera División y se atisba como un futbolista capaz de ofrecer un rendimiento alto desde ya, probablemente como acompañante de Izan Merino en un doble 'pivote', aunque el flamante fichaje probablemente no entre en la lista para el duelo regional al no haber hecho pretemporada con ningún club, ejercitándose en solitario, como ocurre con Dorrio.

Por su parte, el Granada no ha podido comenzar peor. Tras quedarse fuera de los 'play-off' la pasada temporada, el club debía hacer ventas dolorosas este verano para sanear su economía (Gonzalo Villar fichó por el Dinamo de Zagreb y Lucas Boyé por el Alavés, dejando ambos dinero en concepto de traspaso en las arcas de la entidad). El equipo granadino ha perdido sus tres primeros envites (los dos primeros de una forma bastante sangrante, pero dando la cara en el último) y su afición expresa su malestar ante las decisiones de los directivos que dirigen la entidad.

Sobre la bocina, el Granada ha fichado a cuatro jugadores (Álex Sola, Bouldini a cambio de Stoichkov, Gagnidze y Rubén Alcaraz) que a priori suponen un salto cualitativo a una plantilla que estaba muy debilitada tras el verano y que precisaba de un soplo de aire fresco como este.

El Málaga-Granada (sábado, 21.00 horas) se podrá ver a través del canal Liga Hypermotion TV, a los que se puede acceder por múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin. Este será el primer partido del Málaga que se podrá ver en abierto, en Canal Sur, TEN TV y Gol TV.