Málaga: a falta de fichajes, 'pedreas'

A falta de fichajes, y la ilusión (en ocasiones, decepción) que generan entre la masa social de aficionados del Málaga, buenas son las 'pedreas', y ... este mercado veraniego apunta a dos de cierta entidad que pueden confirmarse en los próximos días. Más margen para la inversión, para la planificación, porque los premios puede que asciendan a 1,2 millones de euros si salen traspasados En-Nesyri (Fenerbahce) y Roberto (Sporting de Braga).

En el caso de En-Nesyri ha sonado para el Al-Hilal, que trató de incorporarlo para el Mundial de clubes en la ventana que se cerró justo antes del inicio del torneo. El club árabe, que es rival del Real Madrid este martes en la primera fase del torneo y cuenta con numerosos extranjeros de nivel en sus filas, podría llegar a ofrecer 40 millones, el doble del importe por el que salió del Sevilla rumbo al Fenerbahce, su equipo actual en el que en su primera campaña no ha ganado la Liga turca pero ha firmado una treintena de goles entre las diferentes competiciones.

Al Málaga, que ya se llevó dinero a la hucha a la salida del jugador del Getafe al Sevilla, y de este al Fenerbahce, sendos traspasos de unos 20 millones, le corresponde el 1,5% del montante total en virtud del mecanismo de solidaridad de la FIFA, lo que daría unos 600.000 euros. A sus 28 años, el jugador, internacional con Marruecos, está en la madurez de su carrera.

En cuanto a Roberto, ya ha empezado a revalorizarse en el actual Europeo sub-21, que disputa España en Eslovaquia. En su segundo partido en el torneo marcó el tanto de la remontada postrera ante Rumania (2-3). 'La Rojita' ya tiene asegurado el pase a los cuartos de final, y si sigue su buen papel o se alcanza un título su cotización continuará al alza.

Se especula con un posible acuerdo del Espanyol por el 50% de los derechos de Roberto, donde ya estuvo cedido

En algunos medios se da por hecho un acuerdo entre el Braga y el Espanyol, donde ha jugado cedido la segunda mitad de esta última campaña, para que este se haga con el 50% de sus derechos por seis millones de euros. Este movimiento podría dar al Málaga cerca de 600.000 euros, ya que le corresponde el 10% de la plusvalía de un futuro traspaso del delantero (se le vendió al Braga hace un año por 1,8 millones) más otro pellizco por el mecanismo de solidaridad, al ser un traspaso internacional.

En todo caso, si se confirma una o dos de las operaciones mencionadas podría incrementarse el margen de maniobra del Málaga para fichar. El trabajo en la planificación de la dirección deportiva del club no se detiene, sondeando jugadores, pero de momento no se ha cerrado ni una sola incorporación. Poder elevar las fichas en algún delantero, de los dos que desea incorporar, puede ser un plus a la hora de persuadir a determinados hombres que pueden decantarse por numerosas ofertas, entre ellas incluso alguna de Primera.