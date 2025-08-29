«Tengo tatuada la fecha del primer gol en La Rosaleda»

Durante la entrevista concedida a SUR este jueves, el extremo malaguista Joaquín también abordó una serie de preguntas personales que permiten conocer mejor su figura, ... gustos personales y 'hobbies'. Entre otras cosas, desveló que tiene tatuado en su muñeca izquierda la fecha de su primer gol con la camiseta malaguista (la de sus amores) en La Rosaleda.

–En la plantilla hay quince andaluces. ¿Quién es el más gracioso del vestuario?

-(Después de una pausa) Te diría Dani (Sánchez), a Dani le gusta mucho la guasa.

-¿Ha estado alguna vez en el metro de Málaga?

-Nunca, la verdad.

-¿Playa o piscina?

-Uf... Diría que playa, porque he estado mucho tiempo fuera y me gusta mucho.

-¿Qué otro deporte que no sea fútbol le gusta ver o practicar?

-El baloncesto. Me gusta verlo, jugadores sobre todo NBA.

Ampliar Joaquín, con su bulldog. ÑITO SALAS

-¿Es famoso ya su perro (un bulldog de 4 años) cuando lo saca a pasear?

-Alguno me conoce ahí en mi barrio por el perrito. La verdad es que, como ya he dicho muchas veces, me da la vida, y es que es muy gracioso.

-¿Se raparía al 'estilo Alcaraz'?

-Te diría que no, porque ya lo he hecho alguna vez. Lo hice en cuarentena y no me veo.

-¿Qué lleva tatuado? La pregunta tiene miga, porque veo que hay muchos...

-Llevo cosas personales y otras de gusto particular, por así decirlo.

-¿Y lo más llamativo?

-Bueno, llevo aquí un corazón (en el antebrazo izquierdo), que es por mi padre, que tuvo ahí algún problemilla. Y tengo como la silueta de cómo celebró los goles por él. Tengo también la fecha de cuando marqué el primer gol aquí en La Rosaleda, contra el Rayo Vallecano (lo lleva justo en la muñeca izquierda). No sé... tengo mi perrita, tengo muchas cosas.

-Diga un artista musical que le guste…

-Rels B.

-¿Se plantea ser padre?

-(Risas) Esto como lo vea mi madre, me mete alguna presión. Algún día me gustaría, la verdad.