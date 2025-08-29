Joaquín: «Hay que conseguir los 50 puntos, y a partir de ahí empezar a soñar»

Segundas partes sí pueden ser buenas. Es lo que trata de demostrar un Joaquín Muñoz más curtido que cuando en 2020 pisó La Rosaleda por ... primera vez de blanquiazul, sin público, tras formarse en el Puerto Malagueño y marcharse a los 15 años a la cantera del Atlético de Madrid. El extremo criado en Miraflores de los Ángeles tuvo un estreno de titular muy activo el domingo ante la Real Sociedad B, y confiesa sus sensaciones con el estadio lleno y se sincera en una charla con este periódico.

-Por el momento la cosa no va mal, ¿no?

-Bueno, pasito a pasito, poco a poco.

-Pero cuando han empezado los partidos oficiales, se han visto lo difícil que es sumar…

-Al final, no es lo mismo jugar en pretemporada que jugarse ya las habichuelas. Es cierto que en esta Liga se puede ganar a cualquiera, pueden darse mil historias y es muy complicado llevarse los partidos.

-¿Dónde está un poco la clave del éxito?

-Creo que tenemos un grupo muy sano. La clave es que estemos todos a una. Que seamos un grupo sólido en defensa y que en ataque hagamos lo que nos está pidiendo el míster, que es atacar más con balón y presionar alto.

-Y eso que el comienzo de temporada ha sido un poco duro. Se ha lesionado Luismi, y ahora la sorpresa de Álex Pastor, con un problema en una rodilla...

-Sabemos que esto es un juego y como en todos pueden pasar cosas. Esperemos que lo de Álex, no sea nada grave, y lo de Luismi igual. Son dos jugadores muy importantes, pero tenemos chicos que pueden coger ese papel. Tenemos una plantilla muy larga, gracias a Dios.

-Se dio un golpetazo Luismi con Montero y él no se hizo casi nada...

-Menos mal. Ojalá que ninguno de los dos se hubiera hecho daño en esa misma acción, ¿no? Pero con la mala fortuna que Luismi se llevó el golpe aparatoso y bueno, nos quedamos un poco más tranquilos cuando fuimos a verle al hospital, y ya le han podido operar. Creo que ha salido todo correctamente y ahora recuperarlo lo antes posible.

-Usted tiene dos temporadas en el Málaga ahora. ¿Hay tiempo ahí para conseguir el ascenso?

-Creo que hay que ir poco a poco, pasito a pasito cada partido, ir sumando. Si por mí fuera ascendíamos del tirón, pero sabemos que no hay días fáciles en esta competición. Primero hay que conseguir la barrera de los 50 (puntos) y a partir de ahí empezar a soñar.

-¿Cómo se está viendo usted?

-Bien. Me vi muy incisivo (ante la Real Sociedad B) y participativo. Esto es muy largo. Acabamos de empezar y me gustaría seguir progresando.

-La temporada anterior aportó siete goles y tres asistencias en el Huesca. ¿Firmaría repetirlos?

-Creo que son buenos números para ser un jugador de banda, pero siempre se quiere más.

-Fue titular en 18 de los 36 partidos que jugó (de 42 posibles) en el Huesca. Es un dato que me llama la atención. ¿Significa que es un jugador con capacidad para hacer más cosas entrando ya a los partidos en marcha?

-Es que el año pasado fue una situación diferente. Esto también va de aceptar roles, ¿no? Empecé jugando, creo que fueron siete titularidades seguidas, y luego tuve una lesión y empecé a entrar desde el banquillo. Creo que es muy importante saber que todos podemos llegar a ser importantes en un punto de la temporada. La campaña muchas veces transcurre con altibajos de jugadores, sobre todo atacantes, porque somos los que tiramos más veces a puerta y los más incisivos en el juego. De esto se trata. De saber qué toca en cada momento de la temporada.

Joaquín, frente a La Rosaleda. ÑITO SALAS

-A Pellicer le gusta mucho hablar de la foto del once inicial y de la foto final. De la importancia de los cambios, ahora que hay cinco y con la intensidad que se juega.

-Creo que ha cambiado mucho el fútbol con esto de los cinco cambios, y mejora el juego, porque antes los partidos después del minutos 70 con tres cambios, el juego era mucho más parado. Ahora el juego se puede igualar mucho en los noventa minutos de juego. Y, como digo, es importante saber aceptar en cada momento el papel que te toca.

-«Siento que este año va a ser mi último baile en el Málaga. Cada año lo percibo así y cada vez que piso La Rosaleda voy como si lo fuera. Yo quiero seguir, pero sé que si hacemos la misma temporada que la pasada no va a ser suficiente para seguir. Con lo que hicimos la temporada pasada no nos vale». ¿Qué le han parecido estas palabras de Pellicer?

-Creo que sí, él más que nadie sabe lo que es el Málaga. Ha estado aquí muchos años, se fue, ha vuelto, y es un entrenador que encaja aquí a la perfección. Sabemos del sentimiento malaguista que él también tiene, que nos transmite. Sabemos de la importancia que tiene la ciudad, por así decirlo, por la gente que viene al estadio, y por eso es muy exigente con nosotros, muy exigente también con él mismo, y tenemos que dar un pasito al frente entre todos para seguir avanzando y mejorar los números del año pasado.

-Veo que entiende perfectamente que se le exija algo más al Málaga este curso. Esto no es Miranda o Huesca, en donde jugó antes...

-Pero para eso no hay que ser futbolista para verlo. En Huesca, dentro de sus posibilidades, porque allí son 50.000 habitantes, meten 7.000 u 8.000 abonados también. Al final, para lo pequeñita que es la ciudad, creo que también es bastante seguidora, pero es que esta ciudad es muy grande y tiene una masa social que es impresionante.

-Hemos hablado antes del Joaquín que llegó aquí en 2020 y el de ahora, ya con 26 años. Supongo que es un jugador más maduro futbolísticamente, un jugador que toma mejores decisiones en el campo..

-Creo que sí. Cada año se mejora, se aprenden cosas nuevas. Entonces no tenía el rodaje, por así decirlo, que puedo llegar a tener ahora.

-El Málaga suma los mismos puntos que Las Palmas., rival el domingo. ¿Cree que ellos tienen la mejor plantilla de Segunda?

-Es un pedazo de equipo. Acaban de bajar de Primera División, pero hay que ir allí confiados de que nosotros también tenemos un grandísimo equipo y que, cualquiera puede ganar a cualquiera, Hay que ir con la máxima exigencia.

-¿Cuál es el futbolista que más le ha impresionado en un terreno de juego?

-Yeremay, del Deportivo. Nos sorprendió a todos los jugadores que el año pasado tuvimos la suerte de coincidir contra él. Marca diferencias. Tiene mucho dinamismo y es un jugador a seguir.

-¿Qué deseos tiene para esta temporada?

-Disfrutar el día a día, disfrutar de la gente, del fútbol, del ambiente que se respira y, colectivamente, que hagamos un gran año entre todos.