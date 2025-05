Izan Merino, hasta 2028

El medio centro canterano Izan Merino ha renovado un año más su acuerdo con el Málaga, que ahora expirará en junio de 2028, después de ... que el pasado verano llegara a un acuerdo de ampliación (hasta 2027 entonces) y desoyera cantos de sirena del Real Madrid, que lo pretendía para su filial.

Además, este acuerdo implica un cambio importante, el de que el jugador, que mejorará sus emolumentos, tendrá ya ficha con el primer equipo la próxima campaña, después de haber competido en esta con un dorsal superior al 25, como Aarón Ochoa, Antoñito, Chupete o Rafa.

Nuestro Izan se hace mayor en casa 🥹🫂 pic.twitter.com/aIBFg5VdRR — Málaga CF (@MalagaCF) May 20, 2025

«Es un orgullo, como he dicho siempre, jugar en el club de mi ciudad y de mi vida. Lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Desde que entré, desde chiquitito aquí, sueñas con estar en primer equipo y ahora que ya da el paso de verdad, al final es una alegría para mí y para toda mi familia», declaró entusiasmado el futbolista.

Izan Merino, que ha crecido futbolísticamente esta campaña y está acabando el curso como titular, reconoció que «trabajo día a día e intento mejorar cada día para llegar lo más lejos posible y jugar lo máximo posible y sentirme importante en el equipo. Espero que todas las semanas sean así porque lo de esta afición es increíble».

Izan Merino, en la grada de La Rosaleda con una camiseta conmemorativa. MALAGA CF

Además, quiso tener un recuerdo para toda su familia en este momento tan importante, porque a los 19 años (cumplidos hace sólo unos días) da un paso al profesionalismo. «Para mí son lo más importante, el apoyo más grande que tengo en mi día a día y son los que también me ayudan hasta donde estoy».

Se puede decir que el de Izan Merino es un caso de amor a unos colores. Desde la edad benjamín milita en la cantera del Málaga, y de ahí ha llegado al primer equipo y a ser internacional con España en categorías inferiores. De hecho, lleva toda la temporada acudiendo con la sub-19.

Sus números esta campaña muestran ya cierto crecimiento, aun sin ser uno de los pilares del equipo,. Ha jugado 1.078 minutos, con 23 partidos disputados en Segunda, categoría en la que debuta, saliendo de titular en 11 de ellos y dando una asistencia de gol. El estatus de Izan Merino cambió sobre todo a raíz de la victoria ante el Castellón (1-0). Antes salió en la media hora final en Huesca (1-0) pero luego no jugó en Eibar (2-2). En un momento muy tenso de la temporada, cuando más sufría el Málaga cara a la permanencia, Pellicer tomó una decisión definitiva, dar galones a Izan Merino en perjuicio de Manu Molina, cuya versión en los últimos meses no ha sido la del inicio del curso, y se mantiene en el once inicial.

1.078 minutos ha disputado en lo que va de campaña Izan Merino, con 23 partidos y 11 de titular (con un pase de gol). Ha acabado la temporada siendo un fijo en el once para Sergio Pellicer, con 19 años recién cumplidos y sin tener aún dorsal del primer equipo.

La amplicación de Izan Merino hasta 2028 se suma a la renovación de Dani Sánchez por dos temporadas (hasta 2027) anunciada este lunes. Una vez certificada la permanencia matemática el Málaga da pasos en la planificación de la primera plantilla cara a la campaña 2025-26, y se vuelve a prever un grupo con predominio de la cantera y de jugadores formados en casa.

De hecho, uno de los principales problemas ahora para el director deportivo puede ser el 'overbooking' en cuanto a jugadores con contrato para poder tener margen de maniobra para fichajes y perfilar de todo el grupo con un equilibrio por demarcaciones.