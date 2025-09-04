El fichaje de Brasanac por el Málaga, a punto

El Málaga se está dando mucha prisa. En el club eran conscientes de que la plantilla estaba incompleta, de que necesitaba reforzarse tras los últimos ... acontecimientos, las lesiones de larga duración. Pero no pudo hacerlo con Unai Vencedor durante el mercado ni tampoco pudo cerrar en ese periodo a otros candidatos, lo que lo llevó a centrarse ya en el serbio Darko Brasanac, de 33 años, que está a punto de convertirse en jugador del equipo de Martiricos, aunque la operación está muy abierta todavía.

En el club, según las fuentes consultadas, confían en hacerse con los servicios de Brasanac, pero este miércoles aparecieron problemas muy importantes al cruzarse otros equipos también interesados. La contratación del exfutbolista del Leganés estaba muy encauzada hasta las últimas horas, pero llegaron las complicaciones. Y en ese momento comenzaron a cambiar de alguna forma las condiciones, algo que desde el club de Martiricos no podían aceptar.

El fichaje estaba previsto que se acordara con un compromiso por una temporada, hasta junio, aunque no se descarta que finalmente se cierre la operación con un contrato por un año, más un segundo opcional. La negociación, según ha conocido este periódico, ha variado cuando estaba todo encaminado. De todas formas, la predisposición de las dos partes por llegar a un acuerdo era excelente tras las largas conversaciones, lo que permite augurar que se acercarán finalmente las posturas para que Darko Brasanac se convierta de inmediato, este mismo jueves, en el séptimo fichaje del equipo blanquiazul este verano.

Con la llegada de Brasanac, siempre que finalmente sea posible, el Málaga completa ya las 25 fichas con las que puede disponer. Para ello fue necesario contar con el dorsal del lesionado Álex Pastor, que es el '5'. Era el único que quedaba libre después de que el club decidiera en última instancia oficializar la presencia en el primer equipo de dos de los canteranos habituales, quizás los que cuentan ahora con más participación, el también medio centro Izan Merino y el delantero Chupete. De hecho, estos dos jugadores fueron titulares en el partido de Las Palmas, además de otro de los filiales que están contando con más minutos, el goleador Rafa.

El fichaje de Brasanac, además, no se presentaba como una operación fácil debido a que el futbolista procede de Primera. El problema se centraba en el capítulo económico, en el coste de la operación debido a que el caché de este futbolista, pese a estar en paro, es alto debido a que siempre ha jugado en la élite, salvo la última fase de la competición de hace dos temporadas, donde militó en la 'categoría de plata' con el Leganés para ascender en esos meses. Y también había competencia, antes de los problemas finales.

Darko Brasanac es un futbolista que comenzó su trayectoria en la primera competición de su país, pero que después desarrolló su carrera en la Liga Española, empezando por el Betis, equipo en el que jugó en dos etapas, igual que en el Leganés, mientras que el grueso de su estancia en nuestro país estuvo centrado en Osasuna, equipo al que perteneció cinco temporadas, aunque antes también pasó por el Alavés. Suma 211 partidos en la élite española y 15 en Segunda, además de la Copa del Rey. Este jugador es un medio centro con gran capacidad de contención, aunque, en teoría, menos defensivo que Luismi.