Darko Brasanac: «El Málaga es un club de Primera para mí»

El fichaje de Darko Brasanac, una operación relámpago. En menos de dos días se negoció, se retocaron las condiciones, pasó el reconocimiento médico y se ... presentó al mediodía de este jueves como nuevo jugador del Málaga para esta temporada, con la opción a una segunda campaña. El jugador se mostró contento por su llegada. «Primero agradecer al Málaga, a Loren y al cuerpo técnico por su confianza, y esperemos conseguir los objetivos todos juntos. Siempre tienes que valorar y pensar muchas cosas del club y lo deportivo, pero el Málaga es un club de Primera para mí, con una gran afición y con un estadio espectacular. Esos detalles te llevan a dar ese paso. Creo que ha ido todo muy rápido y estoy muy contento de estar aquí», afirmó.

El medio centro tiene muy claro que quería incorporarse al Málaga y aseguró durante su presentación que llega bien de preparación, pese a que estaba sin equipo y ha trabajado en solitario. «Lo más importante es que estoy muy feliz de estar aquí. Ha acabado todo bien, a trabajar cada día para estar preparado para ayudar al equipo. Quien me conoce sabe cómo funciono, y he hecho lo normal. He hecho una pretemporada mía. Estoy contento de cómo estoy físicamente, me siento bien, no he tenido ninguna molestia, estoy muy bien físicamente. Pero hay que tener paciencia, porque no es lo mismo entrenar solo que con el grupo. Ahí veremos si necesito un día o cinco o los que sean, pero he hecho mucho trabajo en verano», explicó, especificando que habrá que comprobar su estado exacto para saber cuándo puede jugar.

En cuanto a la posición en la que jugará Darko Brasanac, pues llega para sustituir a Luismi, analizó cuáles son las posiciones en las que ha sido utilizado en el centro del campo, pues apenas ha ocupado la plaza de central en toda su carrera deportiva. «Me siento cómodo de '6', de '8' o de '10'. Llevo muchos años en España. Hay diferentes dibujos, roles. Tanto de pivote estoy cómodo como en cualquier rol. Lo más importante es saber lo que tienes que hacer en el partido. Tengo mucha experiencia con los rivales más duros o con los que atacan más. No tengo problema con los diferentes roles, y lo que sea será bueno», subrayó el futbolista.