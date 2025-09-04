Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El medio entro Darko Brasanac, con la camiseta blanquiazul.

El medio entro Darko Brasanac, con la camiseta blanquiazul. Foto: Migue Fernández / Vídeo: Pedro J. Quero

Darko Brasanac: «El Málaga es un club de Primera para mí»

Darko Brasanac: «El Málaga es un club de Primera para mí» El medio centro serbio destacó a la afición blanquiazul y aseguró que llega bien físicamente, pese a entrenarse solo este verano, en su inesperada presentación tras firmar su nuevo contrato

Jorge Garrido
Antonio Góngora

Jorge Garrido y Antonio Góngora

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:31

El fichaje de Darko Brasanac, una operación relámpago. En menos de dos días se negoció, se retocaron las condiciones, pasó el reconocimiento médico y se ... presentó al mediodía de este jueves como nuevo jugador del Málaga para esta temporada, con la opción a una segunda campaña. El jugador se mostró contento por su llegada. «Primero agradecer al Málaga, a Loren y al cuerpo técnico por su confianza, y esperemos conseguir los objetivos todos juntos. Siempre tienes que valorar y pensar muchas cosas del club y lo deportivo, pero el Málaga es un club de Primera para mí, con una gran afición y con un estadio espectacular. Esos detalles te llevan a dar ese paso. Creo que ha ido todo muy rápido y estoy muy contento de estar aquí», afirmó.

