El Málaga ficha a Dorrio y también intentará hasta el final del mercado hacerse con un 'pivote'

El Málaga está muy vivo en el mercado, como se puede observar. A falta de completar el intercambio de documentos para el cierre de la ... operación (algo que se ha estado haciendo en las últimas horas), el club tiene ya acordado el fichaje del extremo Josué Dorrio, mientras que trabajará hasta el último instante para hacerse con un 'pivote', una plaza que presenta algunas carencias en la plantilla blanquiazul desde hace algún tiempo. Para la incorporación del atacante bilbaíno no habrá ningún problema con el tope salarial, según las fuentes consultadas por este periódico, aunque sí sería necesario mejorar esta partida destinada a la plantilla para firmar a un centrocampista de corte defensivo. Aunque en el club prevén que estarán peleando por este refuerzo para redondear el equipo hasta el último instante del mercado veraniego, que concluirá en la medianoche del próximo lunes, primer día de septiembre.

El club ha tenido que hacer algunos ajustes para liberar algo de dinero del tope salarial para darle entrada a Dorrio, que estaba sin equipo tras dejar al final de la pasada campaña el descendido Ferrol. Esta, sin embargo, no será una incorporación excesivamente costosa para el Málaga, lo que facilita su llegada a la espera de que su rendimiento sea el pretendido: mejorar el nivel del equipo por las bandas. El bilbaíno de 31 años y 1,70 metros suele moverse por la derecha, aunque también lo puede hacer por la izquierda (podría jugar hasta en la defensa). El extremo ha disputado dos temporadas consecutivas en Segunda, participando en casi la totalidad de sus equipos en este periodo, el Amorebieta y el Ferrol. Es probable, de esta manera, que en las próximas horas el Málaga pueda anunciar ya la contratación de este futbolista, que, si no aparece ningún contratiempo de última hora sería el sexto fichaje tras las llegadas de Montero, Niño, Dotor, Joaquín y Jauregi.

Este acuerdo para la contratación de Dorrio supone claramente una apuesta de la entidad, de la parcela deportiva, por un extremo en el lugar de un medio centro que pueda suplir a Luismi (Izan Merino también podría causar baja por el Mundial sub-20). ¿Y qué ocurre ahora con el 'pivote'? Es muy probable que al final el Málaga disponga de tope salarial suficiente para hacerse con un jugador de este perfil, aunque este fichaje deberá aportar un alto rendimiento desde el primer instante. Tendría que llegar para mejorar la actual plantilla e intercambiarse con Luismi en el futuro. La dirección deportiva trabaja con varias opciones en este momento, ¿pero estas son suficientemente atractivas y convincentes como para hacer un esfuerzo importante?

Existen algunas dudas. Lo que sí está claro es que la plantilla del Málaga no estaba cerrada, como demuestra la inminente incorporación de Dorrio, y la posible llegada de un futbolista más. Salvo que haya alguna sorpresa en los próximos días y los dirigentes blanquiazules puedan cerrar al futbolista deseado para la posición de medio centro, es previsible que la incógnita se mantenga hasta el final, hasta los últimos minutos del plazo, a la espera de que pueda incorporarse el que sería el séptimo fichaje del equipo de Martiricos.