Dorrio presiona a Víctor García durante el Ferrol-Málaga de la pasada temporada. AGENCIA LOF

El Málaga ficha a Dorrio y también intentará hasta el final del mercado hacerse con un 'pivote'

La operación con el extremo está a punto de cerrarse, mientras que el club buscará más tope salarial para la llegada de un sustituto de Luismi

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:29

El Málaga está muy vivo en el mercado, como se puede observar. A falta de completar el intercambio de documentos para el cierre de la ... operación (algo que se ha estado haciendo en las últimas horas), el club tiene ya acordado el fichaje del extremo Josué Dorrio, mientras que trabajará hasta el último instante para hacerse con un 'pivote', una plaza que presenta algunas carencias en la plantilla blanquiazul desde hace algún tiempo. Para la incorporación del atacante bilbaíno no habrá ningún problema con el tope salarial, según las fuentes consultadas por este periódico, aunque sí sería necesario mejorar esta partida destinada a la plantilla para firmar a un centrocampista de corte defensivo. Aunque en el club prevén que estarán peleando por este refuerzo para redondear el equipo hasta el último instante del mercado veraniego, que concluirá en la medianoche del próximo lunes, primer día de septiembre.

