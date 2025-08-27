Dorrio, un extremo de los que ya no se ven

La información que ha podido conocer este periódico es que la operación por el extremo derecho Josué Dorrio, que se encuentra actualmente sin equipo ... después de acabar contrato con el Racing de Ferrol al término de la temporada 2024-25, está bastante encarrilada, si bien hace pocos días la estrategia institucional del Málaga pasaba por asegurar que no disponía de margen en su tope salarial para acometer más incorporaciones.

El fichaje de Dorrio responde a una necesidad de reforzar el puesto de extremo diestro, después de que Loren Juarros comentara en varias ocasiones que buscaba dos extremos, uno para cada banda, siendo Joaquín el elegido para ocupar la izquierda (aunque ha desarrollado gran parte de su carrera por el perfil diestro, actúa como extremo izquierdo de un tiempo a esta parte).

El rol del futbolista para el puesto de extremo derecho debía ser el de un jugador de un perfil más veterano, capaz de asumir un papel más bien secundario y que no corte la progresión de David Larrubia, pues el '10' malaguista es claramente la pieza angular del proyecto blanquiazul, tanto por su rendimiento actual como por la innegable proyección que posee. Dorrio cumple estos requisitos: tiene 31 años y cuenta con experiencia en Segunda (82 partidos, todos ellos en las dos últimas campañas, una con el Amorebieta y otra con el Ferrol). Si bien es cierto que en las dos temporadas en las que ha jugado en la categoría 'de plata' acabó descendiendo a Primera RFEF, el jugador bilbaíno probablemente fue de lo poco rescatable de los equipos en los que jugó. En este último curso, fue el responsable, entre goles y asistencias (dos tantos y tres pases de gol en 40 partidos) del 22% de los tantos del Ferrol.

Se trata de un extremo derecho de 1,70 metros que juega a pierna natural, un perfil cada vez menos habitual en el mundo del fútbol (aunque continúa siendo útil en muchos contextos de partido) y del que no dispone el Málaga actualmente (la pasada campaña tenía a Rahmani, pero su rendimiento dejó mucho que desear). Completó 88 regates durante la pasada campaña (una media de 2,2 por partido), el decimoséptimo mejor registro de la categoría (del conjunto blanquiazul, sólo le superaron Larrubia y Puga). También fue uno de los jugadores que más centros envió de Segunda División.

Números discretos

Dorrio ha desarrollado la gran parte de su carrera en la categoría 'de bronce' del fútbol español, y nunca ha realizado cifras asombrosas (su temporada más productiva fue la 2023-24 con el Amorebieta, en la que anotó tres tantos y dio cinco asistencias).

Con la más que probable llegada de Dorrio, Loren Juarros dará por cerrada la nómina de extremos con ambas bandas con las posiciones 'dobladas' (Joaquín y Lobete para el sector izquierdo, aunque los mejores minutos del vasco han sido por dentro, y Larrubia, Dorrio y Haitam, aunque este último continúa recuperándose de sus problemas físicos y es propenso a las lesiones). La siguiente posición a reforzar es la del 'pivote', por la baja de Luismi y la más que probable ausencia de Izan Merino durante un mes por el Mundial sub-20, próximamente.