Dorrio, en una entrevista durante su etapa como jugador del Amorebieta. F. Romero

Dorrio, un extremo de los que ya no se ven

El jugador vasco de 31 años, muy cerca de llegar al Málaga, juega a pierna natural para desbordar y centrar; fue uno de los máximos regateadores de Segunda en un Ferrol que descendió a falta de cinco jornadas, aunque sus cifras en materia de goles y asistencias no son muy esperanzadoras

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:20

La información que ha podido conocer este periódico es que la operación por el extremo derecho Josué Dorrio, que se encuentra actualmente sin equipo ... después de acabar contrato con el Racing de Ferrol al término de la temporada 2024-25, está bastante encarrilada, si bien hace pocos días la estrategia institucional del Málaga pasaba por asegurar que no disponía de margen en su tope salarial para acometer más incorporaciones.

