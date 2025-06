Los diez 'mirlos blancos' del mercado en las posiciones que busca reforzar el Málaga

Para cualquier director deportivo el gran reto es cazar 'mirlos blancos'. Hablamos de futbolistas que no impliquen un gran esfuerzo económico y que vienen avalados ... por un buen rendimiento deportivo en los últimos meses, algo que luego deberán corroborar con el cambio de aires. Son profesionales libres, porque acaban contrato o bien que pueden llegar a acuerdos con sus clubes actuales para una rescisión, en algunos casos muy a la baja al haber descendido esta última temporada.

¿Cuál sería el problema para el Málaga? El fundamental, la elevada competencia para ficharlos, lo que exige ser rápido. Son futbolistas con media docena o más de pretendientes en la mayoría de los casos, algunos incluso con ofertas de Primera, lo que complica todo sobremanera al club de Martiricos, que con todo tendría argumentos para seducirlos prometiéndoles protagonismo y un destino apetecible por lo histórico de la entidad y lo atractivo de vivir en Málaga. Aquí están diez de los nombres más sonados del momento, atendiendo a las posiciones que ha de reforzar el Málaga (delanteros aparte, con nombres ya avanzados el martes) este verano.

1. Fernando (Portero/Almería)

Acaba contrato y esta campaña sólo jugó 14 partidos en el Almería, que en los próximos días podría subir a Primera 'vía play-off'. Estuvo ensombrecido por el portugués Maximiano. Cumplirá 35 años, pero en el caso de un portero no es una edad prohibitiva, ya que muchos llegan a mantenerse a un muy buen nivel aún. El Málaga fichará un portero si cede a Carlos López, y tratará de que tenga nivel suficiente como para ser una competencia en el día a día con Alfonso Herrero. Fernando tiene 108 partidos en Segunda y 48 en Primera como aval. Es un guardameta no muy alto, pero sí ágil y muy experto.

2. Salvi Carrasco (Portero/Tenerife)

El malagueño debutó este curso en Segunda en el descendido Tenerife y fue titular en 15 partidos dando su puesto en el resto a Edgar Badía. Aunque tiene un año más de contrato, su idea sería no volver a Primera RFEF y seguir en una categoría profesional, y el Tenerife podría facilitar su salida. Como malagueño es otro gran aliciente volver a casa. Estuvo en La Academia cuatro años, hasta 2019, desde donde emprendió una travesía por el Vélez, el Rincón, el San Roque de Lepe, Xerez, Leonesa y Tarazona, donde un largo récord de minutos imbatido le catapultó a Segunda. Es alto (1,92) y joven (24 años).

3. Ángel Ortiz (Lateral derecho/Betis)

El canterano del Betis ha disputado esta campaña 353 minutos en el primer equipo verdiblanco y ofreció un buen nivel ante las bajas, pero acaba contrato y, pese a que se negocia, sigue sin haber acuerdo de renovación. En la plantilla profesional Sabaly, Bellerín y Ruibal le cierran el paso. A sus 20 años lo que necesita es jugar, y podría haber fumata blanca en el club hispalense y cesión posterior este interesante lateral derecho de Almendralejo.

4. Vilarrassa (Lateral izquierdo/Huesca)

Girona y Mallorca, dos 'primeras' han puesto sus ojos en el catalán, lateral o 'carrilero' izquierdo esta campaña en el Huesca, donde ha proporcionado la friolera de ocho asistencias. Un especialista muy atractivo si el Málaga optara por prescindir de Víctor García, que renovó de forma automática con la permanencia.

Ampliar Javi Muñoz (derecha), con Las Palmas. EFE

5. Javi Muñoz (Medio centro/Las Palmas)

Interesa a Valencia y Getafe y acaba también contrato. Es una opción muy interesante por su polivalencia. Es un medio centro con buenas condiciones técnicas, pero se le ha visto jugar hasta de lateral derecho esta campaña. El de Parla tiene 30 años y un bagaje de 190 partidos en Segunda y 73 en Primera.

6. Amadou Diawara (Medio centro/Eldense)

El gran 'mirlo blanco' del último mercado invernal. Ha movido más de 40 millones en traspasos y llegó entonces libre al Eldense tras probarse en algunos entrenamientos (llevaba casi año y medio sin competir con continuidad) antes de firmar. Jugó 14 partidos y marcó dos goles. Potente en lo físico, también tiene llegada. Internacional con Guinea, ha jugado en el Roma, Bolonia, Nápoles y Anderlecht. Ahora le quieren en Primera el Levante y el Getafe tras lo demostrado en Elda.

7. Alberto Reina (Medio centro/Mirandés)

Uno de los jugadores revelación esta campaña (cinco goles y cuatro asistencias), acaba contrato y quizás su futuro podría depender del ascenso del Mirandés, inmerso en los 'play-off'. Chiclanero, un motivo más para acercarse a Málaga, tiene multitud de novias, entre ellas el Cádiz. Es un medio centro muy creativo y en plena madurez en su carrera, aunque no deja de crecer.

8. Youssi Diarra (Medio centro ofensivo/Tenerife)

Dos años más de contrato tiene este jugador maliense, que después del descenso del Tenerife podría salir en unas condiciones algo más ventajosas. Ex del Córdoba (ya fue rival malaguista en Primera RFEF), es un volante con mucha llegada, casi un medio punta, no exento de trabajo. Ha sido el más destacado en el colista, con cinco dianas y tres asistencias. Ofertas no le faltan tampoco.

9. José Arnáiz (Extremo izquierdo/Osasuna)

Se le ha comunicado oficialmente que no continúa. Lo quiere el Sporting, y quizás tampoco le falten aún pretendientes en Primera. A sus 30 años, no ha sido una buena campaña la suya en Osasuna, pero puede tener aún mucho que decir en Segunda, sobre todo con su sensacional disparo. De hecho, en su último paso por ella, en el Leganés de la 2022-23 marcó nueve goles y dio tres pases definitivos.

10. Iván Sánchez (Extremo derecho/Valladolid)

Pese a sus 32 años, la sensación es que todavía puede aportar en Segunda, y cerca de casa, pues es jiennense. De lo más potable en el pésimo curso del Valladolid, le gusta jugar más en la banda derecha y suele ofrecer muchos servicios de gol. Está libre y acredita 156 partidos en Segunda (10 goles y 16 asistencias) y 42 en la potente Championship inglesa con el Birmingham.