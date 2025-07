La oposición, sobre la renuncia al Mundial: «De la Torre vendió humo y traicionó a los aficionados del Málaga»

Jorge Garrido Málaga Sábado, 12 de julio 2025, 17:48 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

Tras la renuncia de Málaga a ser una sede del Mundial, anunciada este sábado por el alcalde, Francisco de la Torre, gran parte del espectro político que conforma la oposición ha decidido pronunciarse al respecto. Dani Pérez, portavoz socialista, calificó lo acontecido como un «fraude político en toda regla, tras meses de promesas incumplidas y ocultación deliberada de información sobre el estadio provisional». Explicó que «el alcalde ha sido preso de sus propias mentiras y ha conducido la situación a la negativa a remodelar el estadio para el Mundial».

También recordó que la idea de que Málaga fuera sede de la Copa del Mundo en 2030 «fue un compromiso electoral del propio de la Torre, anunciado a bombo y platillo durante la campaña de las municipales de 2023, con el respaldo de las tres administraciones gobernadas por el Partido Popular: el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía». Fue una promesa del PP y hoy ya sabemos que todo era humo. Una estafa electoral que ha terminado en traición al sentimiento malaguista. La decisión de no reformar La Rosaleda y de no habilitar un estadio alternativo adecuado no responde a una imposibilidad técnica, sino a una falta de previsión, liderazgo y voluntad política por parte de quienes gobiernan Málaga desde hace décadas«.

«Y no estamos hablando solo de un estadio, sino de una oportunidad histórica para situar a Málaga en el mapa internacional del deporte, atraer inversiones y mejorar nuestras infraestructuras», añadió en el comunicado.

Por otro lado, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga catalogó lo acontecido de «fiasco anunciado. Tras meses tirando balones fuera, el alcalde ha tenido que dar marcha atrás y dejar a Málaga sin Mundial por empecinarse en un proyecto de remodelación de La Rosaleda que, como ya veníamos advirtiendo, era un pelotazo imposible de realizar y envuelto de opacidad y mentiras a la ciudadanía y a la afición malaguista. Vendió humo y la realidad es que carecía de proyecto solvente, adecuado y con garantías para el cumplimiento de los plazos de la FIFA. Antepuso el interés por el pelotazo por encima de los intereses del Málaga y su afición. Sus delirios de grandeza han acabado una vez más en fiasco. De la Torre ha traicionado la ilusión de miles de aficionados del Málaga».

También habló, este a través de las redes sociales, Antonio Alcázar, de VOX. «Málaga se queda sin Mundial por culpa del PP. Prometieron estadio nuevo, sedes, inversión... y al final, nada de nada. Ni plan, ni fechas, ni solución para el Málaga. Aquí seguimos con las manos vacías y los mismos políticos sacándose fotos. ¡Basta ya de engañar a los malagueños! El PP gobierna en todas las instituciones y no ha sido capaz ni de defender lo suyo. En VOX lo decimos claro: esto es una vergüenza y alguien tiene que dar la cara ya. Menos humos y más hechos», afirmaba el portavoz en 'X'.

El Ayuntamiento de Málaga informó que el Pleno que solicitó el PSOE para abordar la temática del Mundial y La Rosaleda se celebrará el 24 de julio a las 11.30 horas.