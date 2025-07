Borja Vivas impide la entrada de los pequeños accionistas a la reunión

La crucial reunión que determinará el futuro de Málaga como sede del Mundial contó, desde antes de que se celebrar, con su dosis de polémica. ... Borja Vivas, Concejal de Deportes, bajó a la puerta del Ayuntamiento para conversar con los miembros de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y denegarles el acceso a este encuentro. Tras unos minutos de conversación, Antonio Aguilera, se acercó a la multitud de malaguistas que esperan en la calle en frente del Consistorio para hablar sobre lo ocurrido y sus sensaciones con respecto a lo que pasará en el interior y lo que él cree que se acabará decidiendo.

«Ahí dentro no hay ningún propietario del Málaga. No hay nadie ahí dentro defendiendo al Málaga, nada más que a ellos mismos. El viernes el alcalde nos invitó y nos dijo que cómo iba a haber una reunión sin la APA y sin BlueBay. A mí BlueBay me da igual. Llega Borja Vivas y nos dice que no estamos invitados, que esto es una reunión con la Federación de Peñas, pero que ellos son una parte de las Peñas, que también las hay que no son Federadas y no están ahí y deben tener voz y voto. Lo que yo creo es que le han hecho una encerrona al alcalde, que ahí está la Federación de Peñas para pedir una grada para ellos y el Administrador Judicial para pedir siete millones por temporada por la gente que se va a quedar fuera».

“Nuestra posición es ‘sí’ al Mundial, ‘sí’ a una remodelación de La Rosaleda, un estadio de atletismo lo más grande posible y hacer una ampliación de capital de 50 o 60 millones para que el Málaga pueda subsistir, además de las subvenciones de las instituciones, que son el motor del Málaga y así el Málaga tendría viabilidad”, comentó Aguilera.

“Ayer hablé una media hora con el alcalde, y me dijo que no lo tenía claro, que el Ministerio de Transporte estaba poniendo pegas. Yo le dije la solución: cortar todo el tráfico de la zona, poner autobuses lanzadera como en la Feria, desde diferentes partes de Málaga, y mucho metro, pero que ahí no llegue ningún coche, y que así no se colapse aquello. Y con la mayor cantidad de aforo que puedan meter”, explicó el presidente de la APA.