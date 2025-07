El Ayuntamiento gastó más de medio millón de euros en estudios para el proyecto del Mundial 2030

Juan Calderón Málaga Lunes, 14 de julio 2025, 15:05 Comenta Compartir

La resaca de la renuncia de Málaga a acoger partidos del Mundial 2030 y, por lo tanto, a reformar el estadio de La Rosaleda ha provocado una tormenta política en la ciudad. Con el proyecto muerto, la oposición en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado más información a los responsables municipales sobre la gestión del caso y los gastos que ha generado.

Fue la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, la que requirió al alcalde Paco de la Torre una información más detallada del gasto generado y la respuesta del primer edil fue la siguiente. «No tengo que añadir más, me remito a las declaraciones que hice ese día. Lo que hablamos el sábado fue amplio. Me remito a lo que dije entonces. Me remito a lo que se pueda hablar en la reunión plenaria. La oposición habla de engaño, fiasco y de cuánto dinero se ha gastado. Hemos gastado unos 500.000 euros y hay fondos de 700.000 euros para abordar estudios sobre alternativas. Hemos ido con la verdad por delante, y es la mejor decisión para la imagen de Málaga y de España», dijo el primer edil.

En este sentido, las cuentas oficiales del Ayuntamiento recogen unos gastos de 476.046 euros (569.016 con IVA) entre informes y estudios de distintos tipos. El más cuantioso fue el estudio del potencial de desarrollo y alternativas de explotación del estadio de La Rosaleda e instalaciones complementarias, con análisis de potenciales usos complementarios, posibles demandas e ingresos esperados, resultados de gestión y explotación, que tuvo un importe 168.788,95 euros . Luego está el estudio geotécnico del estadio de su entorno por 108.900 euros, ambas cantidades sin IVA.

Todos los informes y estudios hacen referencia al estadio de La Rosaleda y su entorno salvo uno, en el que se contrata la asistencia técnica para estudio geotécnico en el Estadio Ciudad de Málaga por un valor de 18.143,95 euros. Como es sabido, el traslado a este recinto ha generado la gran problemática del proyecto para el Mundial 2030 debido a la reducción de su aforo respecto a las previsiones iniciales. En el aire queda ya la partida de cuatro millones para la obra y suministro de graderío provisional del recinto que está junto al Carpena y que no llegará a ejecutarse.

En la documentación remitida al Grupo Municipal Con Málaga aparecen otras partidas hasta superar el medio millón que citaba el alcalde. La relación de cantidades esta firmada por Juan Alba, coordinador general de Infraestructuras y Proyectos.