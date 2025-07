¿Se podrá ahora adecentar el Carpena tras el no al Mundial?

El Unicaja quiere un Palacio de los Deportes más moderno. El pabellón precisa de una actualización y el club cajista se lo trasladó meses atrás ... al Ayuntamiento de Málaga, que es propietaria de la instalación. Sin embargo, la situación entonces no era la idónea, pues el consistorio estaba 'centrado' en el proyecto de reforma del estadio de La Rosaleda, que ahora ha sido descartado. ¿Deja esto ahora la puerta abierta a un lavado de cara del Carpena?

La entidad cajista y el Ayuntamiento han mantenido algunos contactos al respecto, pero los responsables municipales consideraban que no era el momento oportuno. El Unicaja considera que el pabellón está algo obsoleto en términos de imagen y presenta notables deficiencias en algunas zonas. Determinadas gradas retráctiles están vencidas y los aficionados que las ocupan sufren muchas molestias para ver los partidos porque 'se caen' hacia delante. El club también pretende un cambio de los asientos para que vayan acordes a los colores del equipo y otras reformas que darían una imagen de más modernidad.

El presidente del Unicaja, Antonio López Nieto, no ha ocultado su deseo de afrontar este proyecto e incluso verbalizó que la partida económica destinada a ello podría incluirse en el proyecto de La Rosaleda. «El Carpena es una instalación magnífica. He viajado por toda Europa y en pocos se ve el baloncesto como el nuestro, pero necesita una remodelación. Con una ampliación podríamos tener más aficionados, pero en otros partidos es cierto estamos en un 65% de asistencia. No quiero una obra en el desierto. Lo he hablado con el alcalde y con Borja Vivas. Tenemos una idea en la gerencia. Hacer un cambio importante en el graderío, mejorar la circulación interior, y dar una imagen más potente. Con la idea de acoger el Mundial de fútbol y se va a acometer una obra importante en el estadio de atletismo, la idea es aumentar esa partida y mejorar la instalación más vista en Europa y en el mundo de Málaga, que es el Carpena. El Carpena merece el respeto de ser remodelado. Es una idea puesta sobre la mesa y recepcionada por el alcalde. Si la ciudad se va a gastar unos millones en La Rosaleda, nosotros tenemos una instalación que necesita un dinero. Con la propina haríamos un gran trabajo», dijo el presidente del Unicaja hace un mes.

Antes de esa comparecencia de López Nieto, SUR pulsó la opinión del Ayuntamiento sobre este asunto, concretamente de su concejal de Deporte, Borja Vivas, que suele acudir a todos los partidos del Unicaja y esta fue la respuesta. «El Área de Deporte, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, y el Unicaja trabajamos de forma coordinada y continua para mejorar las instalaciones deportivas, para que el equipo se sienta como en casa. De la misma manera, estamos en contacto continúo para que la afición esté cómoda en el Carpena. Tenemos un buena relación y todo lo que se haga en un futuro se hará de forma coordinada. No obstante, de momento, no hay previsto acometer ningún tipo de actuaciones, porque estamos pendientes de reunirnos para abordar estos asuntos», señaló Vivas.

Más recientemente, el alcalde Paco de la Torre no recogió el guante que le lanzó López Nieto y cerró la puerta a la reforma del Carpena porque el proyecto del Mundial todavía estaba vivo y tenía otras prioridades. «El Martín Carpena creo que cumple muy bien sus funciones. Creo que ahí estaremos bien por bastantes años. Ahora tenemos otros desafíos como el de las viviendas de la ciudad, que es un tema al que dedico mucho más tiempo que a cualquier otro. Repito, creo que el Martín Carpena está francamente bien«, decía el regidor en una declaraciones a Radio Marca hace una semana.

Todo esto sucedió en un contexto distinto, con la inversión del Ayuntamiento volcada en el proyecto de la reforma de La Rosaleda, que ahora está muerto y que es complicado que reviva, al menos en los términos que se conocían. Quizá ahora sí el lavado de cara que demanda el Unicaja para el Carpena pueda realizarse. Hay que recordar que el pabellón estrenó esta temporada el nuevo videomarcador y un sistema de sonido, aunque este último sigue siendo bastante deficiente. Esta inversión rondó el millón de euros.

El Palacio de los Deportes fue inaugurado el 4 de septiembre de 1999, aunque luego tuvo que ser clausurado por problemas en la cimentación y la aparición de grietas. La primera reforma y ampliación fue hasta los 11.000 espectadores actuales en 2010, aunque sólo se ejecutó una primera fase y la segunda, hasta los 13.000 nunca se hizo realidad.