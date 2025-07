El Unicaja paga cerca de 50.000 anuales por el uso del Carpena

El Unicaja quiere un Palacio de los Deportes más moderno. El club cajista tiene un proyecto para actualizar la instalación, aunque para eso tiene que ... ir de la mano del Ayuntamiento de Málaga, que es el propietario.

Hasta el sábado, la prioridad del consistorio era el proyecto de remodelación de La Rosaleda, que ahora ha sido descartado tras la renuncia a acoger los partidos del Mundial por la imposibilidad de acometer las obras. El Unicaja ya trasladó sus planes a los responsables municipales y ahora el escenario es distinto sin la obligación económica que suponía la remodelación del estadio malaguista.

El club cajista es el principal usuario del Palacio de los Deportes, no sólo para los partidos, sino para el día en los entrenamientos. Por ese uso, el Unicaja paga al Ayuntamiento unos 50.000 euros anuales, aunque también tiene que adaptarse a la agenda de espectáculos que gestiona la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, que a veces es incómoda, como ha sucedido en los últimos años con las Finales de la Copa Davis. El asunto de la modernización del Carpena viene de lejos, pero no fue una prioridad, por lo que en caso de superar todos los filtros, no se producirá cara a la próxima temporada.