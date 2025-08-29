Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, con el Málaga ante el Eibar. MARILÚ BÁEZ

Adrián Niño se estrena con la selección española sub-21

El delantero malaguista debuta en los planes de 'La Rojita' cara a los duelos ante Chipre y Kosovo de la próxima semana, y será baja en el derbi liguero ante el Granada

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:30

El estreno de David Gordo al frente del equipo y la renovación propia del inicio de una temporada trajo una novedad importante para el Málaga, ... el estreno de Adrián Niño con la selección sub-21. El delantero roteño, que lleva cuatro goles este verano con la camiseta blanquiazul (tres en petemporada y uno en la Liga), ha sido citado este mediodía por el nuevo seleccionador, sustituto de Santi Denia.

