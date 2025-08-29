Adrián Niño se estrena con la selección española sub-21
El delantero malaguista debuta en los planes de 'La Rojita' cara a los duelos ante Chipre y Kosovo de la próxima semana, y será baja en el derbi liguero ante el Granada
Málaga
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:30
El estreno de David Gordo al frente del equipo y la renovación propia del inicio de una temporada trajo una novedad importante para el Málaga, ... el estreno de Adrián Niño con la selección sub-21. El delantero roteño, que lleva cuatro goles este verano con la camiseta blanquiazul (tres en petemporada y uno en la Liga), ha sido citado este mediodía por el nuevo seleccionador, sustituto de Santi Denia.
Adrián Niño, fichado este verano por el Málaga por 400.000 euros procedente del filial del Atlético de Madrid, ya había sido convocado una vez con la selección sub-19 (en enero de 2023) y dos con la sub-18 (en septiembre de 2021), con lo que no es nuevo en los planes de las categorías inferiores de la selección, pero ahora toca el peldaño previo a la absoluta.
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de David Gordo para los compromisos de la @SEFutbol Sub-21 ante Chipre y territorio de Kosovo.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025
🗓️ Estos partidos de clasificación para la #U21EURO se jugarán el 5 de septiembre en Soria y el 9 en Pristina.
ℹ️ https://t.co/4avK21lgx0 #NuestraBase pic.twitter.com/S7ChwtJfKe
Gordo ha convocado a 23 jugadores para los partidos que la sub-21debe disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y en Kosovo (el martes 9, en Pristina), ambos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, en 2027. España estrena ciclo con España estrena ciclo y en la lista hay muchas novedades y una enorme competencia en el puesto de delantero, con Gonzalo García (Real Madrid), Marc Guiu (Chelsea), Mayenda (Sunderland) o Iker Bravo (Udinese).
Los jugadores quedarán convocados el lunes, a las 12 horas, en el hotel Attica 21 de Las Rozas y por la tarde (19.00) se entrenarán en La Ciudad del Fútbol. El equipo se desplazará el jueves a Soria para pisar el césped de Los Pajaritos, sede del partido, el viernes, ante Chipre. El lunes 8 será el viaje a Pristina para medirse el martes Kosovo.
Estos planes hacen que Niño cause baja en el derbi ante el Granada del sábado (21.00 horas) en La Rosaleda, en la cuarta jornada liguera en Segunda. Este contratiempo se suma a las lesiones graves recientes de Lusmi y Álex Pastor. Casi una columna vertebral completa ausente.
