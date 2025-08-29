Adrián Niño, primer malaguista en propiedad citado por la sub-21 en casi una década

Adrián Niño sigue derribando muros en el málaga. Primero, como la gran apuesta en el mercado del Málaga este verano, porque el club lo adquirió ... del Atlético de Madrid (jugaba en su filial, en Primera RFEF) pagando un traspaso por un jugador (400.000 euros) y desde la temporada 2018-19 no lo hacía, cuando llegaron Renato Santos del Boavista por 750.000 euros y Boularoud del Fus de Tánger por 600.000.

La convocatoria este viernes de Adrián Niño por la selección española sub-21 rompe un segundo muro. Hay que remontarse al tramo final de la campaña 2015-16 para encontrar otra citación de un jugador malaguista en propiedad, no cedido. Hablamos de Pablo Fornals. Era marzo de 2016, y poco más de un año después se marchó al Villarreal traspasado.

En todo este periodo ha habido jugadores malagueños o criados en la provincia (pero no jugando en el Málaga) llamados por la sub-21, como Junior, Brahim, Francis Guerrero, Antoñín (en su etapa en el Rayo Vallecano, meses después de salir de La Rosaleda rumbo a Granada) o Huijsen, y también futbolistas no nacidos en la ciudad y de reciente paso por el cuadro blanquiazul, como el delantero Roberto.

Niño fue fichado hasta 2029, pero el Atlético de Madrid conserva el 50% de sus derechos, algo importante cara a una futura venta

También en la plantilla actual hay futbolistas con paso previo por la sub-21 española, como Montero o Lobete, pero antes de actuar en el cuadro de La Rosaleda y nunca durante su etapa actual. Finalmente, esta el caso de Pau Torres y de Víctor Gómez, que cuando fueron citados por primera vez eran del Málaga, pero a préstamo.

En el caso del central, en su cesión en la 2019-20 por parte del Villarreal. Luego llegó a la absoluta, como Fornals. Tampoco el lateral derecho Víctor Gómez fue propiedad del Málaga en la 2021-22 cuando fue llamado, sino un préstamo del Espanyol.

Así las cosas, la situación de Adrián Niño ahora es novedad casi una década después, y revaloriza la apuesta del Málaga, por más que el Atlético de Madrid mantenga unas condiciones muy favorables en su operación de venta, ya que el club de la capital mantiene el 50% de sus derechos y se llevaría la mitad de un traspaso posterior del jugador.