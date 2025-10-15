Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa de La Malagueta llena de bañistas ayer, 13 de octubre. ÑITO SALAS

El verano se adentra en octubre con cuatro grados más de lo normal en Málaga

Las temperaturas altas, de hasta 30 grados, se mantendrán en la provincia al menos hasta la próxima semana, y sin previsión de lluvias

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Dice la canción de Amaral: «No quedan días de verano para pedirte perdón...» Pues si el tema hubiera tenido a Málaga como escenario, el protagonista ... al menos tendría margen hasta noviembre para disculparse. El mes de octubre ya forma parte por derecho propio del verano en la provincia; pero este año todavía aprieta más de lo que viene siendo atípicamente normal, como han puesto de relieve los valores netamente estivales del pasado puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El verano se adentra en octubre con cuatro grados más de lo normal en Málaga

El verano se adentra en octubre con cuatro grados más de lo normal en Málaga