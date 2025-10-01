Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga

El Veranillo del Membrillo vuelve este fin de semana, como último coletazo estival en Málaga. Las temperaturas volverán a ser de pleno verano, sobre todo ... el sábado, día 4. Aunque esta situación se vivirá en toda la provincia, por encima de los 30 grados de máxima de manera generalizada, lo más intenso se vivirá en el Valle del Guadalhorce. En municipios como Álora se esperan hasta 34 grados. Además, las mínimas nocturnas se quedarán rondando los 20 grados.

Con todo, este último coletazo estival será por tiempo muy limitado, ya que tanto el viernes como el domingo los valores no serán tan altos en la mayor parte de la provincia, y se quedarán en el entorno de los 26-27 grados. Excepto en el alto Guadalhorce, donde sí llegarán a 30 en ambas jornadas. «Las temperaturas suben en todas partes por la entrada de una masa de aire cálida», explica el director del Centro Meteorológico de Aemet, Jesús Riesco. Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, y sin riesgo de lluvias. Por tanto, será una jornada ideal para despedirse de la playa hasta el año que viene.

Posible terral

El divulgador meteorológico José Luis Escudero, responsable del blog de SUR.es Tormentas y Rayos, hace un juego de palabras con el veranillo: «Va a ser un terrarillo, pero se limitará a la jornada del sábado, incluso es posible que a última hora refresque por la entrada de levante».

34 grados será la máxima prevista este sábado en Álora, según la predicción de Aemet.

El experto confirma que las temperaturas subirán a 30 e incluso 34 grados en el alto Guadahorce, aunque sólo durante un día, por efecto del terral, aunque todavía no está claro. «Se ve una irrupción de aire cálido en altura, aunque no se ve una temperatura muy alta, por lo que no será un terral fuerte».

Lo cierto es que al verano le cuesta cada vez más despedirse de Málaga. Año tras año, se observa que la estación se prolonga prácticamente hasta el mes de noviembre, con temperaturas medias más elevadas año tras año. Además, se observa un desplazamiento de las lluvias, que antes eran habituales en la recta final del año, sobre todo hacia los meses de marzo y abril.