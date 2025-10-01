Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Playas llenas el pasado otoño en Málaga, en una imagen de archivo. SUR

Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga

Una masa de aire cálido traerá de nuevo temperaturas de pleno verano, sobre todo el sábado en el alto Valle del Guadalhorce

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:59

El Veranillo del Membrillo vuelve este fin de semana, como último coletazo estival en Málaga. Las temperaturas volverán a ser de pleno verano, sobre todo ... el sábado, día 4. Aunque esta situación se vivirá en toda la provincia, por encima de los 30 grados de máxima de manera generalizada, lo más intenso se vivirá en el Valle del Guadalhorce. En municipios como Álora se esperan hasta 34 grados. Además, las mínimas nocturnas se quedarán rondando los 20 grados.

