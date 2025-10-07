Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos

Algunos viajeros ya lo llaman jocosamente «el tren del meado» o «el 'pipitren'...» Y esta es la divertida historia del convoy de Media Distancia que ... hizo ayer por la mañana el trayecto desde Málaga a Sevilla.

La historia comienza a las 9.05 del lunes, 6 de octubre. El tren salió desde María Zambrano y, poco después, una azafata fue por los vagones avisando de que la composición en la que viajan sufría «un problema con los baños, que no se pueden utilizar», según el relato que uno de los viajeros hace a SUR.

En lugar de suspender el viaje, lo que habría supuesto dejar en tierra y causar graves molestias a decenas de pasajeros, Renfe determinó autorizar a quienes lo necesiten a bajar en las estaciones intermedias del trayecto para usar los aseos públicos de estas terminales. La primera parada se suponía que iba a ser Bobadilla, aunque finalmente esta escala «por necesidades fisiológicas» se estableció en Antequera Santa Ana.

A causa de esta incidencia, el tren MD de Málaga llegó a Sevilla con 44 minutos de demora

«Las paradas provocaron carreras entre los viajeros, que temían quedarse arriados en estas paradas al tardar para entrar por la cola de los servicios», advierte este usuario.

Con retraso

Como consecuencia del retraso acumulado por estas esperas, los responsables del tren les avisan de que el convoy va a estar parado en Osuna, porque es necesario respetar el cruce con el que circulaba en dirección contraria, procedente de Sevilla. «En ese momento, alientan de nuevo a los pasajeros a aprovechar para ir al servicio, porque estiman un retraso de 30 minutos. En cambio, una pasajera pregunta y le dicen que puede ir al servicio, pero rápido... ¡Fue de comedia!», se divierte el citado viajero malagueño. Finalmente, el «'pipitren'», llegó a Sevilla con un retraso acumulado que este pasajero cifró en unos 50 minutos.

Por su parte, desde Renfe explicaron que el MD Málaga-Sevilla de las 9.05 horas de ayer llegó a su destino a las 13.18, con 44 minutos de demora respecto al horario programado, «como consecuencia de una avería técnica puntual que ha afectado al correcto funcionamiento de todos los aseos del tren».

Por esta razón, desde la operadora habilitaron «paradas más prolongadas en estaciones como Osuna y Antequera, para que los viajeros pudieran acceder a los aseos de las instalaciones ferroviarias». «Renfe mantuvo informados a los viajeros y les pide disculpas por esta incidencia». Además, anuncia que el equipo de mantenimiento ya está trabajando para resolver esta incidencia en el menor tiempo posible.

En este caso, aunque con una importante demora, al menos el ferrocarril pudo cubrir el trayecto completo. Y es que el servicio de Media Distancia entre las dos principales capitales andaluzas es una de las líneas que sufre una mayor tasa de cancelaciones, generalmente debido a la falta de material o de maquinistas disponibles.