Interior del tren de Media Distancia que tuvo un problema con los aseos. SUR

Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos

El convoy de Media Distancia también sufrió un importante retraso, por la necesidad de esperar a los viajeros que iban a los aseos de las estaciones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Algunos viajeros ya lo llaman jocosamente «el tren del meado» o «el 'pipitren'...» Y esta es la divertida historia del convoy de Media Distancia que ... hizo ayer por la mañana el trayecto desde Málaga a Sevilla.

