Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Apenas son unos segundos de vídeo, pero en una cuenta que tiene 15,8 millones de seguidores, la de Naomi Campbell. En él, la supermodelo ... británica está haciendo ejercicio en un gimnasio con un traje poco convencional. En el hombro y sobre las rodillas, un logotipo y una marca, Wiemspro. ¿Qué es esa indumentaria? Se trata de un sistema de electromusculación muscular que sirve para potenciar el rendimiento físico, hacer más en menos tiempo, y es la última innovación que ha entrado de lleno en algunos de los gimnasios más elitistas del mundo. Además, tiene firma malagueña.

Wiemspro es una firma deportiva creada en Málaga en 2015 tras desarrollar un sistema de electroestimulación muscular avanzado y sin cables y ya exportan sus productos a más de medio centenar de países. Sus trajes permiten maximizar el tiempo de entrenamiento, ya que que envían impulsos eléctricos directamente a los músculos, haciendo más efectivo el trabajo físico. Muchos deportistas de élite y famosos ya los utilizan y Naomi Campbell ha sido la última en probarlos este pasado verano. «Fue en Brasil, con su entrenador personal (Rafael Ferreira); probó nuestro traje Revolution Pro y quedó encantada. Una vez que usas el traje, ya no quieres dejar de hacerlo. En 45 minutos de entrenamiento tienes un desgaste similar a cinco horas de gimnasio», asegura Edgardo Alegría, director de Marketing de Wiemspro. El traje utilizado por la supermodelo en la versión más avanzada de Wiemspro y puede rondar los 3.000 euros de precio.

La firma malagueña tiene acuerdos cerrados con distintas entidades deportivas -entre ellas varios comités olímpicos- y además ha logrado introducir sus productos en los gimnasios Alo, que en realidad es una marca de ropa deportiva que tiene también una cadena de gimnasios hiperexclusivos, en los que se ofrece yoga, pilates y las últimas tecnologías relacionados con el mundo del fitness. Los llaman 'santuarios' y en algunos de ellos -como en Beverly Hills -solo se puede entrar por invitación, por lo que son un lugar preferencial para famosos e 'influencers'.

Ampliar En Málaga la marca tiene dos gimnasios en los que se pueden probar los trajes

Wiemspro tiene una gran presencia internacional -«estamos haciendo mucho ruido en varias partes del mundo»- y además tiene dos gimnasios en Málaga en los que se pueden probar sus trajes de electroestimulación muscular, uno en Añoreta y otro en El Perchel.