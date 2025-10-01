Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Campbell, en una imagen colgada en sus redes sociales, con el traje de la firma malagueña

Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

La empresa Wiemspro, especializada en trajes de electroestimulación muscular, logra introducir su tecnología en algunos de los gimnasios más elitistas del mundo

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:10

Apenas son unos segundos de vídeo, pero en una cuenta que tiene 15,8 millones de seguidores, la de Naomi Campbell. En él, la supermodelo ... británica está haciendo ejercicio en un gimnasio con un traje poco convencional. En el hombro y sobre las rodillas, un logotipo y una marca, Wiemspro. ¿Qué es esa indumentaria? Se trata de un sistema de electromusculación muscular que sirve para potenciar el rendimiento físico, hacer más en menos tiempo, y es la última innovación que ha entrado de lleno en algunos de los gimnasios más elitistas del mundo. Además, tiene firma malagueña.

