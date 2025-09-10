Sones flamencos para la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga en la Catedral

La Catedral de Málaga acoge este sábado, a las once de la mañana, una solemne misa en la que el nuevo obispo de la diócesis, ... José Antonio Satué, tomará posesión de su cargo e iniciará su episcopado. Se prevé que sean muy numerosos los fieles que asistan a esta eucaristía, en la que participarán un buen número de obispos, así como el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Asimismo, habrá una nutrida presencia de católicos de la diócesis de Teruel y Albarracín, en la que Satué ha desarrollado sus primeros cuatro años de ministerio como obispo.

Antes de la misa, se llevará a cabo el acto de entrada del nuevo obispo en la Catedral. Sobre las diez y media de la mañana, saldrá desde el edificio del Palacio Episcopal, actualmente cedido a la Fundación Unicaja, y entrará por la puerta principal del templo, acompañado por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo; el hasta ahora obispo de Málaga, Jesús Catalá; y el colegio de consultores, un órgano diocesano compuesto por un grupo de sacerdotes que tiene un papel relevante en los momentos de sede vacante o cambio de obispo. Ante este colegio y el secretario general canciller de la diócesis, Satué hará este viernes por la mañana el acto de profesión de fe, de manera privada.

En la puerta de la Catedral será recibido por el Cabildo del templo, y el deán, José Ferrary, le ofrecerá una reliquia de la cruz de Cristo para su veneración y el agua bendita para que la rocíe sobre los presentes. Acto seguido se dirigirá a la capilla del Santísimo, ubicada tras el altar mayor, para rezar, y luego a la sacristía para prepararse para la misa, que será retransmitida en directo por Trece y Canal Málaga, así como por el canal de YouTube de la Catedral.

Alegrías y malagueñas

Una de las cuestiones más llamativas de la ceremonia es su acompañamiento musical, en el que la música clásica eclesiástica se combinará con el flamenco por expreso deseo del nuevo obispo, que es el encargado de la pastoral gitana en la Conferencia Episcopal. Así, tanto en el ofertorio, como en la comunión y la despedida con la Salve a la Virgen habrá sones flamencos por alegrías y también malagueñas.

Durante la comunión, el grupo Mediterráneo interpretará una malagueña sobre la eucaristía y, por alegrías, un tema que evoca la aparición de Cristo Resucitado. Ambas composiciones son obra del sacerdote y músico malagueño Francisco Castro. Asimismo, el grupo del delegado de Pastoral Gitana de Granada, José Emiliano Rodríguez Amador, cantará en el ofertorio y la 'Salve Gitana' al final.

En el resto de la ceremonia intervendrán el organista Antonio del Pino, el coro de la Catedral y coralistas de la diócesis. Interpretarán, entre otros temas, el 'Aleluya' de Marco Frisina y el 'Sanctus' y 'Agnus Dei' con el gregoriano de la 'Missa de Angelis' y polifonía de José María Álvarez. El salmo, compuesto para esta ocasión por Antonio del Pino, será cantado por Beatriz Jiménez-Villarejo, perteneciente al coro de la Catedral.

El momento de más significación de la misa se llevará a cabo al principio de la ceremonia, cuando se leerán las letras apostólicas del nombramiento del Papa León XIV en el que designa a Satué como obispo de Málaga y se le cederá la sede o silla principal del altar mayor de la Catedral. En el momento en el que se siente en ella comenzará oficialmente su episcopado. En este tipo de ceremonias, es un gesto que habitualmente viene acompañado de un prolongado aplauso, al que sigue la felicitación de los obispos concelebrantes y un saludo al nuevo prelado de un grupo de seglares y religiosos en representación de la distintas realidades de la diócesis.