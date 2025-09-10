Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Satué, durante la celebración de una misa en Teruel. Sur

Sones flamencos para la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga en la Catedral

José Antonio Satué inicia este sábado su episcopado con una eucaristía a la que se espera que asistan numerosos obispos y cientos de fieles

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:39

La Catedral de Málaga acoge este sábado, a las once de la mañana, una solemne misa en la que el nuevo obispo de la diócesis, ... José Antonio Satué, tomará posesión de su cargo e iniciará su episcopado. Se prevé que sean muy numerosos los fieles que asistan a esta eucaristía, en la que participarán un buen número de obispos, así como el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Asimismo, habrá una nutrida presencia de católicos de la diócesis de Teruel y Albarracín, en la que Satué ha desarrollado sus primeros cuatro años de ministerio como obispo.

