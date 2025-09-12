Así se podrá asistir a la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga

La Catedral de Málaga acoge este sábado, a las 11 horas, la que se prevé como una de las misas más multitudinarias de los últimos ... años. Serán miles los fieles que asistirán a la eucaristía en la que el oscense José Antonio Satué tomará posesión de la diócesis malagueña como nuevo obispo, en sustitución del valenciano Jesús Catalá, que ha venido ejerciendo este cargo desde 2008.

Las puertas de la Catedral se abrirán a las 9.30 horas y los fieles podrán entrar, hasta minutos antes del inicio de la celebración, por el atrio de la fachada principal del templo, en la plaza del Obispo, y por la entrada al jardín de la iglesia el Sagrario, hasta completar aforo.

La puerta del patio de los Naranjos queda reservada inicialmente para los obispos, sacerdotes y autoridades invitadas al acto. Según han informado desde la diócesis, se ha habilitado un espacio para personas con movilidad reducida.

En la misa se repartirán un total de 3.000 libretos de la celebración. Ante la gran afluencia de fieles prevista, se han instalado 2.000 sillas extras y siete pantallas desde las que poder seguir la eucaristía en las zonas con menos visibilidad.

A la misa asistirán fieles de la diócesis de Teruel, de la que Satué ha sido obispo durante los últimos cuatro años, y de la de Huesca, provincia natal del nuevo prelado y en la que inició su labor como sacerdote.