Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Catalá y José Antonio Satué, este viernes, en el Obispado. Sur

Así se podrá asistir a la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga

La Catedral habilita dos mil sillas adicionales y siete pantallas a lo largo del templo para que los fieles puedan seguir la ceremonia

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:52

La Catedral de Málaga acoge este sábado, a las 11 horas, la que se prevé como una de las misas más multitudinarias de los últimos ... años. Serán miles los fieles que asistirán a la eucaristía en la que el oscense José Antonio Satué tomará posesión de la diócesis malagueña como nuevo obispo, en sustitución del valenciano Jesús Catalá, que ha venido ejerciendo este cargo desde 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así se podrá asistir a la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga

Así se podrá asistir a la misa de toma de posesión del nuevo obispo de Málaga