Los sindicatos defienden la reducción de la jornada laboral en Málaga: beneficiaría a cerca de 270.000 trabajadores

La movilización coincide con la votación en el Congreso de los Diputados de la reducción de las horas semanales a 37,5

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:12

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Málaga se han movilizado en la capital costasoleña en una protesta que se ha reproducido por toda España ... para reclamar la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas desde las 40 horas actuales. De acuerdo con cálculos sindicales, la medida beneficiaría a cerca de 270.000 trabajadores, más de la mitad de la población asalariada de la provincia. En concreto, estiman que habría 96.000 empleados favorecidos tanto en la hostelería como en el comercio; 27.000 en el transporte; 23.000 en la agricultura; 17.000 en la construcción; y 10.000 empleadas de hogar.

