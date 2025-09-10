Los sindicatos defienden la reducción de la jornada laboral en Málaga: beneficiaría a cerca de 270.000 trabajadores

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Málaga se han movilizado en la capital costasoleña en una protesta que se ha reproducido por toda España ... para reclamar la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas desde las 40 horas actuales. De acuerdo con cálculos sindicales, la medida beneficiaría a cerca de 270.000 trabajadores, más de la mitad de la población asalariada de la provincia. En concreto, estiman que habría 96.000 empleados favorecidos tanto en la hostelería como en el comercio; 27.000 en el transporte; 23.000 en la agricultura; 17.000 en la construcción; y 10.000 empleadas de hogar.

La protesta ha tomado la forma de una caravana de automóviles, que a reunido a más de medio centenar de vehículos que han partido de la explanada del Polideportivo Martín Carpena a las once y media de la mañana para llegar al Paseo del Parque en torno a la una de la tarde.

María José Prados, secretaria de Empleo e Igualdad de Comisiones Obreras, ha defendido: «Vamos a las calles las organizaciones sindicales para reclamar una conquista laboral y una conquista social que será la reducci´on de las jornadas de trabajo. Después de cuarenta años, en este país ha habido avances importantísimos: la digitalización y la automatización han hecho que la productividad avance de forma importante y por lo tanto es el momento de reducir las jornadas a 37 horas y media semanales. En Comisiones Obreras queremos ganar tiempo de vida, queremos ganar esas dos horas y media semanales para conciliar nuestra vida».

Prados ha incidido precisamente en este aspecto, en que la reducción de la jornada laboral ayuda a conciliar, además de a mejorar la salud. «Sabemos que las conquistas laborales y las conquistas sociales no han sido fáciles. Las organizaciones sindicales sabemos que han sido a base de movilizaciones. Y hoy estamos aquí para decirle al empresariado de este país y a las derechas de este país que vamos a seguir reivindicando esta reducción de jornada porque nuestro país debe seguir avanzando».

Las fuerzas sindicales defienden que la reducción de la jornada laboral favorece no sólo la igualdad, sino también el reparto del empleo, el cuidado del planeta y la salud.

Las movilizaciones a que han llamado los sindicatos este miércoles coinciden con una votación en el Congreso que previsiblemente tumbará la ley con que el Gobierno quería rebajar las horas de trabajo semanales. No sólo PP y Vox, también Junts ha anunciado que votará en contra. En esta misma jornada, el Movimiento Sumar, el partido de los afines a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha registrado en la Cámara Baja 100.000 firmas que respaldan la medida.