Encuesta | ¿Estás de acuerdo con una rebaja de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas?
La propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve al Congreso de los Diputados
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:19
La propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve al Congreso de los Diputados. Pero la propuesta del Gobierno ... de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media ya tiene la negativa de PP, Vox, Junts y PNV, con lo que no saldrá adelante.
Queremos conocer tu opinión sobre esta propuesta:
