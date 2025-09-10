Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Encuesta | ¿Estás de acuerdo con una rebaja de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas?

La propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve al Congreso de los Diputados

SUR

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:19

La propuesta estrella de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve al Congreso de los Diputados. Pero la propuesta del Gobierno ... de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media ya tiene la negativa de PP, Vox, Junts y PNV, con lo que no saldrá adelante.

