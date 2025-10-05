Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Borrego, tripulante de la Flotilla de la Libertad. EFE

Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»

«Los malos tratos físicos y psicológicos han sido continuos. Nos trataban como si fuéramos menos que animales», afirma el activista malagueño

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:54

Comenta

El malagueño Rafa Borrego, uno de los tripulantes de la Flotilla de la Libertad apresados por Israel que ha aterrizado en Madrid este domingo por la noche tras ser extraditado, ... ha declarado haber sido, junto a los demás activistas, de «malos tratos físicos y psicológicos» durante su cautiverio. «Nos han golpeado, nos han arrastrado por el suelo, nos han vendado los ojos, nos han matado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado», ha detallado en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Barajas, añadiendo que se les ha negado asistencia médica -«Gritábamos desde las celdas que les llevaran insulina a una de las personas porque nadie se la daba»- y se les ha impedido en todo momento hablar con abogados o con el consulado español, así como hablar con sus familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»

Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»