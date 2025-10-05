Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa Borrego y Manolo García han sido tripulantes de la Global Sumud Flotilla. Sur

Fran Borrego, uno de los dos malagueños de la Flotilla de la Libertad, vuela ya hacia España tras ser liberado por Israel

Es probable que Manolo García también forme parte de los 21 españoles que han sido ya extraditados

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:01

Rafa Borrego, uno de los dos malagueños que se embarcaron en la Flotilla de la Libertad para llevar ayuda humanitaria a Gaza y fueron encarcelados ... por Israel el jueves tras el apresamiento de sus barcos en aguas internacionales, viaja ya de regreso a España junto a otros 20 activistas españoles que han sido ya extraditados. Así lo confirma a SUR su hermano, Adrián Borrego, que está de camino a Madrid para recibirle. «Por fin hemos tenido buenas noticias», afirma.

