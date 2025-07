«El proyecto de Santos Rein era unir Málaga y Marbella para no depender sólo de la carretera»

Agustín Santos Maraver es diplomático de carrera. Fue embajador de España ante Naciones Unidas de 2018 a 2023 y actualmente es diputado en el Congreso ... por el grupo Sumar. Pero en este reportaje participa por su familia, ya que es sobrino del fallecido Jesús Santos Rein, el verdadero artífice de la línea ferroviaria de Cercanías Málaga-Fuengirola, con el que el político mantenía una relación estrecha, lo que le llevó a conocer de primera mano muchas claves de aquel proyecto y de las ideas pioneras de su tío en cuanto a movilidad.

«Lo hemos vivido desde pequeños, yo era el sobrino mayor y tenía mucha relación personal con con mi tío Jesús. Hemos oído estas historias los veranos, cuando venían de Madrid para pasar las vacaciones a Málaga. El tema del tren lo he oído discutir en casa desde siempre», relata, a modo de introducción.

Santos Rein fue primero director general de Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve). «En esos años, uno de los objetivos en Málaga, para poder expandir la ciudad hacia la Costa y evitar los atolladeros que ya había en la carretera, pues la única fórmula era tener un acceso por vía de ferrocarril», relata. «Él se empeñó muchísimo en esto y lo acabó sacando y, de hecho tardó cierto tiempo porque se competía entonces directamente por el presupuesto de la época con Cataluña, que también tenía un problemón enorme de Rodalíes (trenes cercanos)».

«Fue su empeño lo que acabó facilitando que Málaga tuviera el tren a Fuengirola». ¿Y qué ha supuesto para Málaga tener ese tren? «El tren permitió hacer la expansión de la zona turística hacia Marbella. Si eso no hubiera existido, hubiéramos tenido solamente la carretera que en aquella época, ya no nos acordamos pero no existía la circunvalación actual y era un atasco permanente, atravesando por mitad de Torremolinos para llegar a Fuengirola». Por tanto, la extensión del turismo hacia Marbella, tanto para los servicios de la industria hotelera, para el acceso de los trabajadores y para el uso turístico en general fue «absolutamente fundamental».

Metro de Barcelona

Pero Santos Rein tenía una visión superior: «Su proyecto era unir toda la Costa del Sol, desde Málaga a Marbella, de tal manera que (la movilidad) no dependiera exclusivamente del tráfico por carretera», asegura su sobrino. Pero el metro de Barcelona se interpuso en este camino, que habría casi resuelto en aquel momento el mayor debate sobre las infraestructuras de la provincia.

Santos Maraver considera que la extensión del ferrocarril debe dar servicio sobre todo a los trabajadores de la Costa

Y lo cierto es que la Ciudad Condal ganó la partida. «Este fue un tema muy comentado en su época y en la familia; el estaba bastante preocupado por el asunto y también, porque no decirlo, dolido, porque el proyecto básico que era llegar hasta Marbella se vio detenido a la mitad, en Fuengirola». A ello, se une, como recuerda el político y diplomático, la cuestión presupuestaria, con una crisis económica que dejó fuertes recortes. «Entonces, llegaron a una solución salomónica, de partir en dos el presupuesto que había para trenes de vía estrecha: un tramo para Málaga y otro para el metro de Barcelona».

Nuevo impulso

Ahora, el Gobierno en el que su grupo (Sumar) participa, ha relanzado a través del Ministerio de Transportes el estudio de viabilidad de un corredor ferroviario desde Nerja hasta Algeciras. «Eso siempre ha sido clave para todo el desarrollo de la zona. De hecho, la remodelación de toda la zona turística de la Costa del Sol depende en gran medida de que haya transporte público que no dependa tanto de la carretera, cualquiera de los que viven por la zona sabe hasta qué punto es importante».

Y sobre todo, destaca que este debe ser no solamente un servicio de pasajeros sino también de mercancías, que permitiese aliviar también el tráfico de camiones. ¿Y lo ve factible? «De lo que ha dependido más el impulsarlo o no ha sido de las circunstancias económicas y del impulso político para llevarlo a cabo. Pero creo que es una de esas infraestructuras absolutamente imprescindibles».

Sobre el debatido modelo de tren, Santos Maraver recuerda que su tío siempre defendió que fuera un servicio para la población de la zona, que tiene «una densidad inmensa». Pero añade: «Tiene que ser un servicio de calidad, porque ahora no tiene sentido volver a un sistema ferroviario de hace 30 años... Tiene que ser rápido, para que permitiese conmutar rápidamente en la zona. Probablemente no un AVE, para no sacar la vía de la zona en la que está, pero sobre la base de una modernización de la vía estrecha actual». «Hay cantidad de modelos rápidos que incluso se pueden diseñar específicamente para la zona, que sean capaces de transportar mercancías y pasajeros».

A su juicio, no es un problema técnico, sino de conjugarlo dentro de un proyecto colectivo de modernización de infraestructuras de toda la provincia. En definitiva, un tren para dar servicio sobre todo a los que trabajan en la zona, donde «el sector turístico tiene una densidad de trabajadores enorme, muy superior a cualquier sistema industrial. Y eso supone que toda esta gente tiene que trasladarse todos los días porque muchos de ellos no viven pegados a las zonas turísticas».

«El problema del precio de la vivienda en Málaga no hace falta apuntarlo, con lo cual hace falta tener una conexión de transporte público por toda la Costa que permita que miles de personas puedan todos los días llegar a su trabajo por la mañana y volver a su casa por la tarde. Y si es un servicio de calidad cumplirá también una función turística que se puede combinar perfectamente». A lo que añade el alivio para el transporte de mercancías por carretera. «Esos tres objetivos van ligados a la descarbonización en la zona y la transición hacia una economía verde de toda la costa del Sol».