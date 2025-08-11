Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años

Los grandes propietarios de inmuebles cada vez son más y cada vez tienen más bienes en su haber. ¿Es un mito o una realidad? Los ... datos del Catastro ayudan a poner luz y a medir el fenómeno. La estadística de titulares que acaba de actualizar ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda permite comprobar cómo ha evolucionado la cifra de dueños de bienes inmuebles urbanos en la provincia de Málaga desde el año 2006, que es la fecha a la que se remonta el estudio, aunque para el conjunto del país el histórico alcanza apenas al año 2015.

Empecemos por Málaga: hace dos décadas, el número total de dueños de inmuebles –en solitario o de forma compartida– en los entornos urbanos de la provincia ascendía a los 761.600. Ahora, en 2025, son casi 1,2 millones. La cifra de propietarios, por tanto, ha crecido un 57,4%.

La mayoría de ellos, antes y en la actualidad, poseen sólo un bien. En el año 2006, de los 761.600 propietarios, un 72,5%, es decir, más de 551.000, contaban con un inmueble. Dos décadas más tarde, ahora, en 2025, la ponderación de los titulares de un solo activo ha bajado hasta el 57,3% del total: son algo más de 687.200 de los casi 1,2 millones de propietarios que hay en su conjunto. De hecho, si bien la cifra de tenedores en su conjunto ha crecido el ya citado 57,4% en las dos últimas décadas, la de titulares de un inmueble urbano se ha incrementado sólo un 24,5%.

Si los dueños de un solo bien han crecido menos de la mitad que la totalidad de los propietarios, esto significa que los que han subido en mayor proporción han sido los que tienen más de un piso, una casa, un local, un garaje... Para empezar, quienes acreditan derechos sobre dos inmuebles se han duplicado en los últimos veinte años, al pasar de los cerca de 127.000 de 2006 a los 258.000 de 2025. Más aún han crecido los propietarios de tres activos, que han pasado en la provincia desde los 45.352 a los cerca de 120.500 en idéntico periodo, de lo que se desprende un ascenso del 165%.

Pero todavía más llamativo es lo que ha sucedido con los titulares de cinco o más inmuebles urbanos, porque si en 2006 eran 20.556 ahora son ya más de 75.800, lo que supone que se han más que triplicado. Aunque aquí hay mucha miga, mucha casuística que hay que desgranar. Para empezar, los que no han aumentado, sino todo lo contrario, han sido los titulares de más de cincuenta bienes: si hace veinte años eran 518 en total en la provincia, en la actualidad son 510. Aunque en los años 2010 y 2015 llegaron a rozar los 800. Y es que aquí ha podido intervenir una circunstancia que sugiere Patricio Palomar, jefe de inversiones alternativas de AIRE Partners: como la estadística no incluye únicamente personas físicas, sino también empresas y fondos de inversión, a la vista de regulaciones más duras para grandes tenedores, hay instrumentos que han ido construyendo subsidiarias y filiales con el objetivo de repartir y reducir la cifra de inmuebles que tienen en propiedad.

Y esta idea que transmite Palomar es coherente con los propios datos del Catastro. Porque informan de que los dueños de cinco inmuebles en la provincia se han incrementado un 253%, hasta los 27.137 titulares. Al tiempo que los que cuentan con entre seis y diez propiedades se han disparado un 319%, hasta superar los 39.000. Mientras tanto los dueños de entre once y 25 activos han crecido un 225% y son más de 8.100. Más moderadamente ha evolucionado la cifra de tenedores de entre 26 y 50 inmuebles, que han pasado de los 546 hasta los 989.

Qué pasa en el país

¿Málaga es una 'rara avis' o su comportamiento responde al que puede haberse generalizado en España? Para el país el Catastro no dispone de un histórico tan amplio como para las cifras provinciales. Los datos nacionales más antiguos son de 2015. Pero la última década ya parece lo suficientemente ilustrativa. Así, el número total de titulares de inmuebles urbanos ha crecido algo más de un 4%, al pasar de los 24,97 a los 26 millones; mientras que los propietarios de más de cinco han aumentado un 29%, hasta los 2,18 millones. Y, también, como sucede en la provincia de Málaga, los tenedores de más de 50 inmuebles han bajado (de los 16.086 a los 13.822), mientras que los que cuentan con entre 26 y 50 han subido ligeramente de los 28.973 hasta los 30.662.