Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. H.

Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años

La estadística de titulares que acaba de actualizar el Catastro muestra que los que más crecen son los dueños de entre cinco y diez activos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:06

Los grandes propietarios de inmuebles cada vez son más y cada vez tienen más bienes en su haber. ¿Es un mito o una realidad? Los ... datos del Catastro ayudan a poner luz y a medir el fenómeno. La estadística de titulares que acaba de actualizar ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda permite comprobar cómo ha evolucionado la cifra de dueños de bienes inmuebles urbanos en la provincia de Málaga desde el año 2006, que es la fecha a la que se remonta el estudio, aunque para el conjunto del país el histórico alcanza apenas al año 2015.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años

Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años