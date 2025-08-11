Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaime Palomera es doctor en Antropología Económica, investigador y confundador del Instituto de Investigación Urbana (IDRA). Cedida por Península

Jaime Palomera, antropólogo y autor de 'El secuestro de la vivienda'

«Las viviendas se concentran cada vez en menos manos y eso también hincha los precios»

Teoriza sobre un nuevo concepto, el «chabolismo vertical»: los edificios esconden vidas cada vez más precarias

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 11 de agosto 2025, 01:05

Jaime Palomera realiza un duro diagnóstico sobre el mercado inmobiliario en su libro 'El secuestro de la vivienda. Por qué es tan difícil tener casa ... y cómo esto puede romper la sociedad', que edita Península, y lanza un oscuro pronóstico: la vivienda ya es uno de los ejes del conflicto social e irá a más si no se pone freno a la concentración de la propiedad que no sólo propiciará que se siga encareciendo, también conducirá a que se tenga que redefinir lo que es una vivienda digna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Las viviendas se concentran cada vez en menos manos y eso también hincha los precios»

«Las viviendas se concentran cada vez en menos manos y eso también hincha los precios»