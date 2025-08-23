Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los alumnos de una clase del Centro de Bienestar Clara Santiago practican deporte en el Parque de la Virgen de las Cañas de Puerto de la Torre. MIGUE FERNÁNDEZ

Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte

La actividad física entre los 46 y los 65 años crece en Andalucía nueve puntos, hasta el 47,5%, sobre todo tras la pandemia o por prescripción médica, de forma que gimnasios y clubes deportivos ofertan cada vez más productos dirigidos a este público

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

Pilates, correr, pádel, fitboxing, natación o caminar. Cualquier camino vale para estar en forma a partir de los cincuenta años. Las personas que superan esa ... edad, y muchos que la rondan, se han lanzado en los últimos años a hacer deporte, bien por recuperar la forma física de la que disfrutaron antes de que los kilos, el sedentarismo y los achaques cayeran encima como una losa, bien enviados al gimnasio, la pista deportiva o a cualquier tramo del paseo marítimo por el médico de familia o el especialista, el fisioterapeuta o el psicólogo tras una dolencia sobrevenida (física o mental, claro).

