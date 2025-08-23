Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte

Pilates, correr, pádel, fitboxing, natación o caminar. Cualquier camino vale para estar en forma a partir de los cincuenta años. Las personas que superan esa ... edad, y muchos que la rondan, se han lanzado en los últimos años a hacer deporte, bien por recuperar la forma física de la que disfrutaron antes de que los kilos, el sedentarismo y los achaques cayeran encima como una losa, bien enviados al gimnasio, la pista deportiva o a cualquier tramo del paseo marítimo por el médico de familia o el especialista, el fisioterapeuta o el psicólogo tras una dolencia sobrevenida (física o mental, claro).

Los números no dejan lugar a dudas: en 2022, el 37,4% de los españoles de entre 50 y 64 años decían practicar deporte, un 15,3% más que en 2020, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de la región, en la franja de las personas que tienen entre 46 y 65 años el deporte se ha disparado nueve puntos porcentuales entre 2017 y 2022, hasta el 47,5%, según el informe 'Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte 2022', efectuado por la Junta (elaborado por la entonces Consejería de Cultura, Turismo y Deporte).

La tendencia es clara, aunque mucho más acusada tras la pandemia de la Covid-19 (2020-2022). La psicóloga especialista en salud y deporte Yermoné Hamparzoumian asegura que las mujeres «lo hacen más por salud, o, por ejemplo, tienen un proceso oncológico o para prevenir; y se quedan por el beneficio físico, la plenitud y el bienestar, y luego hacen vínculos». Los hombres, en su caso, «por ocio o porque en su vida hicieron deporte y quieren recuperarlo y cubrir ese tiempo del que disponen».

Los varones eligen el pádel o correr, el entrenamiento de fuerza y el crossfit, dice, mientras que las mujeres «entrenan fuerza, spinning, son más tradicionales y prefieren el cardio para adelgazar, fortalecer glúteos, abdomen, salen a andar y hacen yoga o pilates», aunque las motivaciones son diferentes según la persona y no se puede generalizar porque hay de todo. Todos se mantienen porque «ven posible alcanzar sus objetivos, les da la sensación de satisfacción». En cualquier caso, la mayor motivación a partir de los cincuenta es la salud. «Cuando existe un dolor que persiste en el tiempo, los médicos prescriben el ejercicio físico porque ayuda muchísimo», relata.

Ampliar Un hombre corre en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. MARILÚ BÁEZ

El consejo fundamental es disfrutar. Si es sociable, hacer deporte de grupo; si se prefiere conectar con el mundo interior, yoga o pilates. «Si se lleva mucho tiempo sin practicar deporte o hay problemas de salud, ir con un amigo facilita la práctica deportiva». Los beneficios son indudables: mejorar la calidad de vida, la imagen corporal, no tanto en relación a contar con un físico normativo; y, a partir de los setenta años, mejoran la autoestima y el autoconcepto relacionadas con la resolución de los desafíos del día a día. «A partir de esa edad, ayuda mucho a la autonomía, a evitar caídas y a la función cognitiva», declara.

El médico y licenciado en Educación Física Manuel García Sillero, manager de Eshmun Sport Clinic, destaca que la Covid-19 mejoró la conciencia sobre la importancia de la salud, como un aviso serio que fue, y cada vez los médicos recomiendan más el deporte. «El paciente que realiza un ejercicio físico es un paciente saludable», recalca. De su centro, la actividad que más aumentado es el entrenamiento funcional sénior, «una actividad colectiva para mayores de cincuenta, que ha crecido por encima del 50%» con relación a los primeros meses postcovid.

Elena Fernández de Liencres es manager de la boutique de entrenamiento funcional Distrito 290 Málaga. Su centro tiene una clase llamada D45, destinada a los mayores de esas edad. «Lo más importante es hacer ejercicios de fuerza con cardio, es lo más completo». Explica que, a partir de los 40, se reduce la masa muscular, y eso significa que las fracturas llegan antes. De sus 450 socios, «tengo cada vez más mayores de cincuenta, unos noventa y pico», subraya, y coincide con sus colegas en que gran parte acude por consejo del médico. «Reduce el colesterol, la tensión, baja el riesgo de infarto...», enumera. A todo ello hay que añadir que la reducción del estrés siempre es muy notable.

Ampliar Un hombre anda por el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla de Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

Es indudable que cada vez más mayores de cincuenta se apuntan al deporte y eso hace que hayan crecido las lesiones. El jefe de la Unidad de Traumatología Deportiva de HM Hospitales, Abel Gómez, que además es cirujano ortopédico, constata que «es cada vez más frecuente encontrarse con lesiones deportivas en pacientes de mayor edad; hace unos años, la mayoría de estas se daban en personas menores de treinta años, sin embargo, hoy día casi la mitad de los pacientes en consultas son de mayor edad». Casi todos hacen deporte por «recomendación de profesionales de la salud», a lo que hay que sumar que el deporte es hoy más accesible que nunca por la gran cantidad de centros deportivos y competiciones «para todas las edades».

Ampliar Entrenamiento de fuerza en Distrito 290 Málaga. SUR

«Quizás en 2020 ya había comenzado el aumento de la actividad física a edades avanzadas, pero lo que sí he observado en los últimos años es que cada vez se realizan algunos tipos de deporte que necesitan mayor demanda física como las carreras de media y larga distancia, el crossfit o el pádel», reflexiona. «La mayoría suele realizar un deporte de mantenimiento, como puede ser pilates, actividades dirigidas en los gimnasios o incluso al aire libre, caminar a paso ligero o natación», dice el doctor Abel Gómez. La mayoría de las lesiones son de sobrecarga de articulaciones y musculares «por no tener la preparación adecuada. Ejemplo de ellas son la fascitis plantar y la tendinopatía aquilea en el pie, el edema óseo, la artrosis descompensada y las lesiones meniscales en la rodilla, la lumbalgia y la tendinopatía del manguito rotador en el hombro», recalca el doctor.

Gimnasios, centros deportivos y clubes se llenan de clases dirigidas específicamente a mayores de 45 o 50 años

Clara Santiago, entrenadora personal y deportiva de karate y propietaria del centro de bienestar homónimo, ha desarrollado el método sincrobox, un deporte que trabaja «la transferencia de habilidades a la vida diaria: aprendes rutinas y las aplicas a la vida. Mejora el estrés». «Tengo bastantes personas con más de 50 años. Es entonces cuando se tiene más conciencia y el médico de cabecera y los especialistas aconsejan a los pacientes que hagan ejercicio: son personas que han tenido cáncer de mama, problemas de espalda, sarcopenia, osteoporosis y muchos que no han hecho ejercicio antes y tienen diabetes», reflexiona. La mitad de sus clientes supera los cincuenta años. Acabar con la hipertensión y el sobrepeso son algunas de las motivaciones.

Vanesa Albarracín López tiene 49 años y es enferma de cáncer de mama. «Empecé a hacer deporte para recuperar la movilidad, necesito muscular el brazo», explica, mientras Carmen Ramos, de 66 años, también paciente de cáncer de mama, dice que en clase de sincrobox realiza «ejercicios divertidos, coordinación y fuerza, trabajamos con pelotas o cuerdos. He mejorado mucho, fortaleciendo los pectorales, drenas el brazo», dice. Leonor López, de 49 años, recalca: «Moverte en tu vida rutinaria es importante y se nota mucho cuando haces deporte y cuando no. A estas edades es importante encontrarte y sentirte bien, tienes más agilidad y fuerza».