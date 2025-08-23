El chequeo previo, clave para empezar a practicar deporte

Tomar la decisión siempre es lo más difícil. Y, una vez que se ha dicho sí al deporte, hay que pensar bien cómo empezar a ... practicarlo, sobre todo si es como un viejo amigo al que no se visita hace demasiado. La edad y la condición física previas son fundamentales a la hora de elegir una actividad física, aunque los expertos tienen claro un aspecto: un chequeo previo evita muchos problemas.

1. El chequeo, antes

El jefe de la Unidad de Traumatología Deportiva de HM Hospitales, Abel Gómez, que además es cirujano ortopédico, recuerda que un esfuerzo intenso sin preparación a partir de determinadas edades eleva cinco veces el riesgo de sufrir un evento cardiaco, «por lo que es recomendable realizar un estudio cardiológico completo con ecocardiograma y prueba de esfuerzo».

2. Poco a poco

Elena Fernández de Liencres, manager de la boutique de entrenamiento funcional Distrito 290 Málaga, que es licenciada en Educación Física, recomienda a todo el mundo que se haga el chequeo, pero si hay hipertensión, diabetes, sobrepeso u otra patología, ello es aún más importante, porque, como dice, «nos adaptamos a la persona». El traumatólogo Abel Gómez aconseja «empezar poco a poco, subiendo volumen e intensidad de manera progresiva y lenta y, además del cardio, emplearse en fuerza y equilibrio. Potenciar la musculatura es también esencial, aunque la elección sea apostar por el más sencillo de los ejercicios: andar.

3. Pensar en los beneficios

Los beneficios de la práctica deportiva son infinitos, explica Elena Fernández de Liencres: «La mayoría empieza a hacer deporte porque el médico se lo ha dicho, pero es que es bueno para la artrosis, los dolores de espalda, el insomnio. La mayoría no deja de venir porque se nota la mejora». El traumatólogo Abel Gómez incide en la misma idea: «Los beneficios son innumerables, sobre todo destacaría la salud cardiovascular, bajando la tensión arterial y disminuyendo el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, ayuda a controlar el peso y mantener la masa muscular y ósea, disminuye el riesgo de caídas y mejora el equilibro». A ello se debe añadir el bienestar emocional y la mejora de la salud mental.

4. Elegir un deporte acorde con la personalidad

Yermoné Hamparzoumian es psicóloga deportiva y de la salud y asegura que muchos llegan por el consejo médico, pero se mantienen «por la parte social». Sus consejos estriban en la necesidad de que se disfrute con la disciplina deportiva elegida. Si la persona es muy sociable, se puede elegir un deporte de grupo, de equipo, pero si le gusta más conectar con su mundo interior, el yoga o el pilates son también magníficas vías. «La mejor disciplina es el disfrute». Incluso, si se lleva mucho tiempo sin hacer deporte o hay problemas de salud ir con un amigo siempre ayuda. «E ir poco a poco, no hacerlo todo de golpe», recalca, con el fin de evitar lesiones.

5. En manos de profesionales

Más allá de caminar, a veces es necesario elegir un entrenador personal o realizar un deporte diferente según la fuerza, la altura, la situación física o la patología preexistente si la hay. Muchos de los profesionales son especialistas en ejercicios específicos para cada una de las dolencias. El asesoramiento, en muchos casos, es un plus.