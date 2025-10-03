Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, esta noche, durante la entrevista.

Navarro, esta noche, durante la entrevista. marilú báez
Patricia Navarro: «Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno noqueado»

La delegada de la Junta y presidenta del PP critica al Ejecutivo por no dar soluciones a corto plazo a los problemas de movilidad de la provincia

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Patricia Navarro afirmó esta noche que la falta de inversión del Gobierno central en Málaga obedece a que por tercer año consecutivo se encamina a ... no tener presupuestos generales. «Ese es el problema. Málaga está colapsada y eso es reflejo del colapso que tiene el Gobierno. Un Gobierno que no tiene presupuestos es un Gobierno noqueado que no tiene dinero para hacer cosas», sostuvo la delegada de la Junta en la provincia y presidenta provincial del PP durante su participación en 'La Alameda', el programa coproducido por 101TV y SUR, presentado por el director de este periódico, Manolo Castillo y que este jueves inició su 16ª temporada.

