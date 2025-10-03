Patricia Navarro: «Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno noqueado»

Patricia Navarro afirmó esta noche que la falta de inversión del Gobierno central en Málaga obedece a que por tercer año consecutivo se encamina a ... no tener presupuestos generales. «Ese es el problema. Málaga está colapsada y eso es reflejo del colapso que tiene el Gobierno. Un Gobierno que no tiene presupuestos es un Gobierno noqueado que no tiene dinero para hacer cosas», sostuvo la delegada de la Junta en la provincia y presidenta provincial del PP durante su participación en 'La Alameda', el programa coproducido por 101TV y SUR, presentado por el director de este periódico, Manolo Castillo y que este jueves inició su 16ª temporada.

Navarro se pronunció así al ser preguntada por la negativa del Ministerio de Transportes a aceptar algunas de las propuestas para mejorar la movilidad a corto plazo presentadas por las administraciones gobernadas por el PP durante la reunión de la mesa técnica celebrada el pasado martes. Unas iniciativas que «incluso fueron cuestionadas» por el Gobierno, según la dirigente popular, quien criticó que un año y medio después del anterior encuentro el Ejecutivo no trajera «ninguna novedad».

La delegada de la Junta volvió a reclamar actuaciones para mejorar la movilidad en la ronda este, donde a su juicio las perspectivas de los usuarios a día de hoy son «muy negras» sobre posibles soluciones, y mayores bonificaciones en la autopista AP-7, recordando que se han aprobado en otras provincia, en algunos casos por «la presión política» de socios del Gobierno como el BNG en Galicia.

Frente a ello, Patricia Navarro contrapuso las actuaciones de la Junta para llevar la autovía a Ronda con dos tramos de la autovía del Guadalhorce en tramitación así como actuaciones en el entorno de la Ciudad del Tajo.

Por otro lado, Navarro afirmó que el 'plan A' de la Junta para la gran depuradora en Vega Mestanza es el recurso de casación presentado ante el Supremo tras la paralización judicial de las obras, defendió la tramitación que se ha hecho de este proyecto y recordó que el perjuicio «más grave» es que hay una infraestructura hídrica que recorre la provincia y en su última fase es «un vertedero». «El vertedero provincial está en el río Guadalhorce y quitar esa mancha negra del expediente medioambiental de la provincia es responsabilidad de todos», subrayó.

Sobre las declaraciones del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, de que si repitiera como candidato en las elecciones municipales de 2027 «será más difícil que esté los cuatro años», Patricia Navarro manifestó que si lo ha dicho «pues ya está» y que «lo que él dice está consensuado con nosotros». Añadió que «De la Torre está absolutamente en forma para seguir» y que «ya querrían muchas ciudades» tener un Francisco de la Torre.