Aguilar, en un momento de su participación en 'La Alameda'.

Aguilar, en un momento de su participación en 'La Alameda'. Marilú Báez
Josele Aguilar no cierra la puerta a ser el candidato a la Alcaldía de Málaga aunque «lo primero son las andaluzas»

El líder del PSOE afirma que trabajan para que los ciudadanos que crean que el proyecto de De la Torre «está agotado cojan la papeleta» socialista

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Josele Aguilar no cierra la puerta a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027, aunque añadió ... que ese debate no está abierto aún en el PSOE ya que «lo primero son las andaluzas», cuya cita con las urnas se celebrará el próximo año. La opción de ser el cabeza de cartel al Ayuntamiento –una posibilidad que defienden algunos sectores de su partido y que él criticó al anterior líder provincial y actual portavoz en la Casona del Parque, Dani Pérez – la dejó entrever esta noche el secretario general socialista durante una entrevista en 'La Alameda'.

