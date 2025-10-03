Josele Aguilar no cierra la puerta a ser el candidato a la Alcaldía de Málaga aunque «lo primero son las andaluzas»

Josele Aguilar no cierra la puerta a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027, aunque añadió ... que ese debate no está abierto aún en el PSOE ya que «lo primero son las andaluzas», cuya cita con las urnas se celebrará el próximo año. La opción de ser el cabeza de cartel al Ayuntamiento –una posibilidad que defienden algunos sectores de su partido y que él criticó al anterior líder provincial y actual portavoz en la Casona del Parque, Dani Pérez – la dejó entrever esta noche el secretario general socialista durante una entrevista en 'La Alameda'.

Aguilar admitió que sigue pensando que es «difícil» ser secretario general y candidato a la Alcaldía porque siendo líder provincial del partido le faltan horas, pero no descartó de forma clara y tajante que vaya a encabezar la lista socialista.

A renglón seguido remarcó que ahora mismo el partido está enfocado «en clave andaluza» porque las elecciones autonómicas serán «las primarias de las municipales» y el PSOE de Málaga «no va a ocupar la cabeza en otra cosa».

Sostiene que en Andalucía «hay mucho partido todavía» y se muestra convencido de la victoria de María Jesús Montero

Unos comicios autonómicos donde el líder socialista se mostró convencido de la victoria de la aspirante socialista, María Jesús Montero, a pesar de que las encuestas no la da como ganadora, sino al PP. «En Andalucía hay mucho partido todavía», recalcó.

En este sentido, defendió la gestión de Montero, en su calidad de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en cuestiones como la financiación autonómica o la condonación de la deuda, beneficia a Andalucía y consideró que como candidata es «un revulsivo».

Sobre la gestión de Francisco de la Torre en la capital, Josele Aguilar dijo que ve señales «similares» entre lo que fue el final como alcalde del socialista Pedro Aparicio y el actual regidor. «Aparicio fue un gran alcalde y muy querido a quien le sobró la última legislatura. Veo muchas similitudes con lo que le está ocurriendo a De la Torre», afirmó.

Ser la izquierda «confiable»

En esta línea, Aguilar manifestó que el PSOE está trabajando para que aquellos ciudadanos que crean que el proyecto de De la Torre «está agotado, cojan la papeleta» de los socialistas. A este respecto y tanto en clave de la capital como de la provincia, incidió en que trabajan para recuperar la confianza de la gente y ser «la izquierda confiable para que nos puedan confiar su voto».

Preguntado sobre si estaba a favor de las bonificaciones a los usuarios de la AP-7, el líder socialista recordó que ya las hay para quienes hace «catorce viajes al mes».