Los montes sufren sólo un incendio de más de 100 hectáreas en Málaga este verano

En uno de los peores veranos en cuanto a incendios forestales de la historia en España, en los que se han quemado más de 120. ... 000 hectáreas sólo en la provincia de León, Málaga puede llorar con un ojo, al menos, de momento.

Ahora que ya está próximo a terminar el periodo de alto riesgo de incendios forestales, que abarca desde el 1 de junio al 15 de octubre, es momento de hacer repaso a la situación que se ha vivido los dos últimos meses en la provincia. Y lo cierto es que entre julio y agosto, la rápida intervención de los efectivos del Plan Infoca de Andalucía ha permitido que únicamente haya habido que lamentar un siniestro en el que se ha superado el umbral de las 100 hectáreas, según los datos aportados por la Junta de Andalucía.

El peor incendio forestal en lo que va de año ocurrió el 4 de julio en Montecorto, en la Serranía de Ronda, y quemó 158 hectáreas. El siguiente en orden de gravedad tuvo lugar el 11 de julio en Villanueva de la Concepción, con un saldo de 95 hectáreas. Esto son, sin duda, los dos siniestros más trágicos; pues, a partir de ahí, en todos los casos las extensiones fueron menores.

Así, el informe preliminar aportado por la Junta refleja los siniestros del 22 de julio en Antequera (25 ha); 14 de agosto en Mijas (24); 21 de agosto en Monda (5); 1 de septiembre en Málaga capital (8); el mismo día en Benalmádena (5) y 12 de agosto en Gaucín (2).

Casi todo, conatos

En Málaga se han registrado este verano más de medio centenar de conatos, lo que ha supuesto el 80% de los casos totales registrados. Esto es: de cada diez fuegos, ocho afectaron a una superficie menor a una hectárea. En la gran mayoría de los casos, la intervención de los bomberos forestales es tan rápida y efectiva que se controlan y extinguen antes de que vaya a mayores.

257 millones ha costado el Plan Infoca en Andalucía este año, y de estos, la mayor parte se ha destinado a prevención. En concreto, el 57% se invierte en labores para evitar el fuego durante el invierno.

Junto a las labores de extinción, para que este escenario propicio haya sido posible, previamente ha habido una labor importante de prevención. Así lo ilustra el presupuesto del Plan Infoca para 2025: de los 257 millones que cuesta el dispositivo, 146 (el 57%) fueron para labores de acondicionamiento durante el invierno; y 111 a combatir los fuegos cuando ya se han producido.

El esfuerzo inversor de la Junta en prevención es superior al de extinción, y este año se ha centrado en trabajos selvícolas tales como la adecuación de cortafuegos, fajas auxiliares y áreas recreativas. Además, los agentes de Infoca han llevado a cabo clareos en zonas con alta densidad de árboles y quemas prescritas, con las que se consigue reducir el combustible vegetal (matorral, principalmente) en aquellos puntos en los que el riesgo de incendios es más serio. Todos estos trabajos son manuales o mecanizados.

Además, la Junta coordina la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), que cuenta en toda la comunidad con unos 200 pastores, lo que se traduce en unas 6.000 hectáreas de cortafuegos pastoreados y limpios para cuando llega el verano.